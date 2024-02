Dla Parlamentu Europejskiego, dla mnie i polityków mojej generacji Polska jest bijącym sercem europejskich wartości; miejsce Polski jest w centrum Europy - powiedziała w Senacie szefowa Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola.

Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola / Tomasz Gzell / PAP

Roberta Metsola, która przebywa z wizytą w Polsce, spotkała się z premierem Donaldem Tuskiem, rozmawiała też z marszałek Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską. Następnie zabrała głos na posiedzeniu Senatu.

Szefowa PE mówiąc w języku polskim podkreśliła, że dla Parlamentu Europejskiego, dla niej i polityków jej generacji "Polska jest bijącym sercem europejskich wartości". Miejsce Polski jest w centrum Europy - zaznaczyła.

Mówiąc dalej już w języku angielskim, Metsola zwróciła uwagę, że "Polska to naród, w którym kobieta z Warszawy może zdobyć dwie nagrody Nobla, gdzie elektryk z Gdańska może przyczynić się do zburzenia żelaznej kurtyny, a ksiądz z Krakowa może zainspirować świat i stać się świętym".

Metsola zaznaczyła, że jej pokolenie patrzyło na Polskę z szacunkiem. Na Solidarność jako ucieleśnienie moralnego przywództwa w walce z totalitaryzmem i odwagi w obliczu dziesięcioleci ucisku - dodała.

Nawet jako dziecko czułam nadzieję, pasję i intensywność z którą wierzyliście w swoje kultowe biało-czerwone logo, które tak często widziałam w gazetach i na ekranach telewizora - powiedziała szefowa PE

To dlatego - jak mówiła - "jestem tak dumna, że wersja tego logo wisi w moim biurze w Brukseli jako codzienne przypomnienie, dlaczego robimy to, co robimy". I dlatego jadę jutro do Gdańska, aby oddać hołd tym polskim i europejskim bohaterom - podkreśliła Metsola.