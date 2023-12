Do nowego rządu, razem z Donaldem Tuskiem, wejdzie 19 szefów resortów i co najmniej czworo ministrów-członków Rady Ministrów i informuje TVN24. Dziś ma odbyć się spotkanie wszystkich liderów w sprawie kandydatów na wojewodów i ostateczne dopięcie listy wiceministrów. W piątek przyszły premier chce po raz pierwszy spotkać się nieformalnie ze wszystkimi kandydatami na ministrów w jego gabinecie.

Posiedzenie Sejmu nowej kadencji / Radek Pietruszka / PAP

Według nieoficjalnych informacji reporterki "Faktów" TVN Arlety Zalewskiej, obok posłanki Lewicy Katarzyny Kotuli, która obejmie stanowisko minister do spraw równości, do rządu z ramienia Polski 2050 wejdzie też Agnieszka Buczyńska jako minister do spraw społeczeństwa obywatelskiego. To jedna z najbliższych współpracownic Szymona Hołowni.

Trzecią kobietą na stanowisku ministra bez teki będzie, Marzena Okła-Drewnowicz, na stanowisku szefa resortu do spraw polityki senioralnej.

Kto w rządzie?

Władysław Kosiniak-Kamysz ma zostać wicepremierem, szefem MON. Krzysztof Gawkowski ma objąć stanowisko wicepremiera, ministra cyfryzacji. Adam Bodnar obejmie resort sprawiedliwości. Radosław Sikorski to przyszły minister spraw zagranicznych.

Adam Szłapka ma zostać ministrem do spraw Unii Europejskiej. Marcin Kierwiński ma objąć resort spraw wewnętrznych i administracji. Tomasz Siemoniak ma zostać koordynatorem służb specjalnych. Bartłomiej Sienkiewicz ma objąć ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego a Andrzej Domański ma być ministrem finansów.

Gorący, sejmowy tydzień

W poniedziałek o godzinie 10 expose Mateusza Morawieckiego. Potem oświadczenia klubów i kół, które potrwają łącznie 5 godzin. Punktualnie na godzinę 15 zaplanowano głosowanie nad wotum zaufania rządu Morawieckiego.

Potem marszałek ogłosi przerwę, to będzie czas na zgłaszanie kandydatów na premierów. Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica zgłoszą kandydaturę Donalda Tuska. Między 16.30 a 20 ma odbyć się kolejna debata, zakończona głosowaniem nad kandydatem Sejmu na premiera.

We wtorek o godzinie 9 swoje exposé wygłosi Donald Tusk i to wtedy oficjalnie przedstawi skład rady ministrów. Potem głos zabiorą przedstawiciele klubów i kół. O godzinie 15 posłowie zagłosują nad zatwierdzeniem składu nowego rządu Donalda Tuska.