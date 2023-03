MSZ poinformowało o wręczeniu tej nominacji w mediach społecznościowych.



Pod koniec ubiegłego roku kandydaturę Grzelczyka na stanowisko ambasadora Polski w Macedonii Północnej pozytywnie zaopiniowała sejmowa komisja spraw zagranicznych.



Kandydaturę Grzelczyka zarekomendował wtedy wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk. Jak wówczas informował, w latach 2000-2005 Grzelczyk kierował Biurem Współpracy z Zagranicą w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu, gdzie odpowiadał za działania promocyjne związane ze staraniami Wrocławia o organizację światowej wystawy (EXPO). Dodał, że - przy współpracy z MSZ - Grzelczyk koordynował przygotowania Wrocławia do organizacji szczytu Trójkąta Weimarskiego w 2003 roku.



W roku 2004 wspierał Pomarańczową Rewolucję na Ukrainie i koordynował wyjazd z Polski 200-osobowej grupy obserwatorów na wybory prezydenckie. W tym okresie angażował się też w działania wspierające Związek Polaków na Białorusi - wyliczał wiceszef MSZ. Dodał, że Grzelczyk w 2007 roku zorganizował misję humanitarną do Iraku; od 2016 roku pełnił funkcję Konsula Generalnego RP w Londynie, a od 2017 roku - w Toronto.



Grzelczyk podkreślił podczas posiedzenia komisji, że relacje polityczne między Polską a Macedonią Północną są na bardzo dobrym poziomie. Mówił o kwestii wsparcia dla integracji Macedonii Północnej z UE, również w szerszym kontekście stabilności i bezpieczeństwa naszego kontynentu. Wśród priorytetów wymienił m.in. zacieśnianie współpracy bilateralnej w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zauważył, że Macedonia Północna przejmie od Polski przewodnictwo w OBWE na rok 2023. Ścisła współpraca między naszymi krajami w tym formacie będzie kontynuowana przez następny rok - zaznaczył.

Kim jest Krzysztof Grzelczyk

Krzysztof Grzelczyk urodził się w 1957 w Krośnie Odrzańskim. Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Nauk Politycznych. W okresie PRL działał w opozycji demokratycznej. 13 grudnia 1981 był internowany, przetrzymywano go w Ośrodku Odosobnienia we Wrocławiu i Grodkowie; został zwolniony w lipcu 1982 roku. W latach 1982-1984 był kilkukrotnie zatrzymywany. Od 1985 do 1992 przebywał na emigracji w Kanadzie. Po powrocie do Polski pracował w administracji samorządowej, był m.in. wojewodą dolnośląskim. W latach 2016-2017 był Konsulem Generalnym RP w Londynie, od 2017 do 2021 roku był Konsulem Generalnym RP w Toronto. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), Krzyżem Wolności i Solidarności (2020), Medalem Pro Memoria (2008)