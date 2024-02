Jako przedstawiciele wnioskodawców w przypadku dwóch projektów został wymieniony poseł Krzysztof Szczucki, zaś jednego - poseł Marcin Warchoł. Projektom nie zostały jeszcze nadane numery druków.

Premier Donald Tusk deklarował w czwartek, że "jeżeli prezydent, czy ktoś z opozycji parlamentarnej chciałby wspólnie usiąść i zastanowić się, jak naprawić przynajmniej te fundamenty ładu prawnego, jak Trybunał Konstytucyjny" - to jest do dyspozycji.

Jak dodał, kluczową rolę w całym procesie ze strony rządu pełni szef MS Adam Bodnar. To nie jest człowiek, który ma jakąś potrzebę odwetu, czy jest radykałem. (...) Wziął na siebie ten obowiązek wyczyszczenia sytuacji w instytucjach, które są podstawą ładu prawnego w Polsce, i jestem z niego bardzo dumny, bo przecież to nie jest jego temperament, brać taką żelazną miotłę - stwierdził Tusk.

Pod koniec stycznia Tusk mówił natomiast, że Kamiński i Maciej Wąsik zostali skazani prawomocnym wyrokiem "za to, co robili nadużywając władzy do roku 2015". Zaznaczył, że podtrzymuje swoje słowa o tym, że Kamińskiego i Wąsika czeka "trudny czas wyjaśniania tego wszystkiego, co robili w drugim i trzecim rządzie PiS-u". Nie mogą mieć złudzeń, że ta sprawa się skończyła - dodał szef rządu.