"Prokurator Jacek Bilewicz nie mógł zostać i nie został skutecznie powołany na pełniącego obowiązki prokuratora krajowego, bowiem w dacie, w jakiej miało to nastąpić nie istniała i nadal nie istnieje instytucja pełniącego obowiązki prokuratora krajowego" - napisano w uchwale podjętej przez PK.

Minister Bodnar mówił w poniedziałek, że prokurator generalny, jako przełożony wszystkich prokuratorów, może powoływać osoby do pełnienia określonych obowiązków. "Co więcej mieliśmy dwa razy w historii przypadki, gdy powoływano osoby pełniące obowiązki prokuratora krajowego" - dodał szef MS.

Podkreślił, że obecnie pełniący obowiązki prokuratora krajowego Jacek Bilewicz ma sprawować tę funkcję przez dwa miesiące, po to, żeby "w tym czasie przeprowadzić otwarty konkurs".

Także w poniedziałek PK informowała, że Trybunał Konstytucyjny nakazał prokuratorowi generalnemu powstrzymanie się od działań uniemożliwiających wykonywanie uprawnień przez Dariusza Barskiego; wstrzymał też decyzję o powołaniu Jacka Bilewicza na p.o. prokuratora krajowego. Postanowienie wydano na kanwie skargi konstytucyjnej, jaką w TK złożył Barski. Tego samego dnia w tej samej sprawie prezydent Andrzej Duda skierował do TK wniosek ws. sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem RP a premierem i prokuratorem generalnym.

PK działa pod kierownictwem Bilewicza

Dla mnie sporu kompetencyjnego nie ma, dla mnie nie ma tych wątpliwości; organy prokuratury działają. Prokuratura Krajowa działa pod wodzą prokuratora pełniącego obowiązki prokuratora krajowego Jacka Bilewicza - powiedziała w środę wiceminister sprawiedliwości Zuzanna Rudzińska-Bluszcz na antenie Polsat News.

Jak zaznaczyła, dziś z "tweeta" w ministerstwie dowiedziano się o skierowaniu prokuratora Bilewicza do Biura Prezydialnego. "Zarówno Prokurator Generalny, minister sprawiedliwości, jak i pełniący obowiązki prokurator Bilewicz stawią się w Prokuraturze Krajowej żeby wypełniać swoje obowiązki" - mówiła. Dopytywana, czy decyzja Dariusza Barskiego jest jej zdaniem nieskuteczna, odpowiedziała, że tak uważa.

"Pan prokurator Bilewicz będzie pełnił swoje obowiązki, został powołany przez pana premiera Donalda Tuska na wniosek Prokuratora Generalnego i będzie wypełniał swoje zadania w tym okresie dwumiesięcznym, w którym został powołany" - zaznaczyła wiceszefowa MS. Dodała, że fizyczne umiejscowienie prokuratora Jacka Bilewicza nie jest tak ważne, a ważne są jego zadania.

Pytana o możliwość, w której prokurator Barski oraz prokurator Bilewicz będą chcieli wykonywać te same obowiązki oraz o to, kto to ma rozstrzygnąć ten spór i jak długo może trwać okres dwuwładzy, odpowiedziała, że to prezydent mówi o sporze kompetencyjnym.