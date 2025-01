Liderka białoruskiej opozycji rozpoczęła wizytę w Polsce w środę, tego dnia spotkała się z premierem Donaldem Tuskiem, rozmawiała też z ministrem ds. Unii Europejskiej Adamem Szłapką oraz z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią.

W czwartek Cichanouska rozmawiała też z marszałek Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską.

Spotkanie z prezydentem Dudą

Wieczorem z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską i przedstawicielami społeczności białoruskiej w Belwederze spotkał się prezydent Andrzej Duda. Zadeklarował, że po zakończeniu prezydentury pozostanie przyjacielem wolnej, suwerennej i niepodległej Białorusi. Zawsze możecie liczyć na moje wsparcie - zaznaczył.