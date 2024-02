Jesteśmy gotowi wystartować w wyborach w szerokiej koalicji partii lewicowych - powiedział współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń po Radzie Krajowej swojej partii. Nowa Lewica zaprosiła do współpracy dotychczasowych partnerów Razem, Unię Pracy i PPS, a także ruchy miejskie i organizacje pozarządowe.

Konferencja po posiedzeniu Rady Krajowej Nowej Lewicy w Warszawie / Rafał Guz / PAP

W sobotę Rada Krajowa Nowej Lewicy zebrała się w Warszawie, aby decydować o formule startu w wyborach samorządowych.

Po posiedzeniu współprzewodniczący partii Robert Biedroń poinformował, że jego formacja "jest gotowa wystartować do wyborów w szerokiej koalicji partii lewicowych". Nowa Lewica przyjęła uchwałę, w której zapraszamy do współtworzenia komitetu wyborczego wszystkie siły lewicy, wszystkie siły postępu: środowiska i organizacje pozarządowe, w tym organizacje kobiece, które startowały z nami w różnego rodzaju wyborach - mówił.



Zapraszamy organizacje ekologiczne, zapraszamy organizacje reprezentujące mniejszości, zapraszamy ruchy miejskie, zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli, którzy w tych wyborach chcą się policzyć i pokazać, że potrzebujemy dobrego samorządu, dobrych gospodarzy, dobrych gospodyń w samorządzie, którzy wezmą odpowiedzialność za Polskę - podkreślał Biedroń.



Polityk przypomniał, że jego ugrupowanie współrządzi w 11 miastach wojewódzkich i ma swoich przedstawicieli na każdym szczeblu samorządu.



Chcemy samorządu dobrych usług publicznych - mówił Biedroń i wyliczał w tym kontekście ochronę zdrowia, edukację czy transport.

Arkadiusz Sikora szefem sztabu

Polityk zadeklarował, że jego ugrupowanie do sejmików wojewódzkich będzie startowało w szerokiej koalicji lewicowej, ale wszędzie tam, gdzie będzie pole do rozmów, jest otwarte do rozmów z formacjami, które współtworzą obecnie koalicję rządzącą, aby zmaksymalizować zyski. Współprzewodniczący Nowej Lewicy poinformował, że Rada Krajowa zadecydowała w sobotę, że szefem sztabu będzie poseł z Dolnego Śląska Arkadiusz Sikora.



Sikora na konferencji zwrócił się z apelem. Wzywamy wszystkich samorządowców od wójtów, po burmistrzów, prezydentów miast, wszystkich tych, którzy przez ostatnie osiem lat rządów Prawa i Sprawiedliwości stali po stronie demokratycznej do tego, aby wspólnie te wybory wygrać i współtworzyć w miastach, gminach, powiatach i województwach koalicje podobne na wzór tej sejmowej, czyli "koalicję 15 października". Mam nadzieję, że będą to "koalicje 7 kwietnia" - mówił.



Wiceprzewodniczący Nowej Lewicy Dariusz Wieczorek w rozmowie po Radzie Krajowej przekazał PAP, że wiceministrowie z jego ugrupowania, którzy nie są posłami lub senatorami, będą mieli obowiązek startowania i wzmacniania list w wyborach samorządowych.



Biedroń przypomniał, że pozostałe ugrupowania koalicyjne na lewicy, czyli Razem, PPS i Unia Pracy, będą w weekend podejmowały podobne uchwały ws. wspólnego startu w wyborach.



Lewica planuje w poniedziałek zarejestrować komitet wyborczy.



Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę, 7 kwietnia. Druga tura wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów, prezydentów miast - 21 kwietnia.