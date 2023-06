Będzie sądowa batalia o nazwę Tak! Dla Polski. Samorządowcy z ruchu Tak! Dla Polski złożyli w sądzie sprzeciw wobec rejestracji partii o tej samej nazwie. Wniosek taki złożyli Bezpartyjni Samorządowcy współpracujący na Dolnym Śląsku z Prawem i Sprawiedliwością.

Zdjęcie z konferencji prasowej Ruchu Samorządowego Tak! Dla Polski z listopada 2022 roku. / Albert Zawada / PAP

Partię Tak! Dla Polski zarejestrowali w Sądzie Okręgowym w Warszawie pracownicy Urzędu Marszałkowskiego na Dolnym Śląsku, gdzie PiS rządzi z Bezpartyjnymi Samorządowcami. Tak samo nazywa się Ruch Samorządowy Tak! Dla Polski, założony w 2020 roku i zrzeszający prezydentów największych polskich miast, który wspiera opozycję.

Nazwa Tak! Dla Polski nie była chroniona, więc ją wykorzystałem, bo mogłem - powiedział w poniedziałek dziennikarzowi RMF FM Mariuszowi Piekarskiemu Bartłomiej Kubicz, urzędnik z dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego i członek stowarzyszenia Bezpartyjni Samorządowcy, który zarejestrował w sądzie partię Tak! Dla Polski.

Ja nie rozumiem, dlaczego osoby, które chcą coś zrobić, nie są skuteczne w swoim działaniu. Ta nazwa nie była w żaden sposób zabezpieczona - dodawał.

Trzaskowski: To nigdy nie miała być partia

Politycy Ruchu Samorządowego Tak! Dla Polski argumentowali, że jest to plan PiS-u, by zmylić ludzi podczas wyborów. Nowa partia na pewno nie przekroczy progu wyborczego, ale zmarnowane głosy są na korzyść PiS-u, a dodatkowo osłabiony zostanie opozycyjny pakt senacki, z którego startować mają samorządowcy ruchu Tak! Dla Polski.

To próba kradzieży tożsamości. Jest to typowe świństwo, żeby ukraść czyjąś nazwę własną - mówił w poniedziałek naszemu dziennikarzowi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu i prezes Ruchu Samorządowego Tak! Dla Polski. Polityk już wtedy zapowiadał, że nazwa zostanie oprotestowana.

Równie mocnych słów używał były prezydent Nowej Soli, senator Wadim Tyszkiewicz.

Bezczelne, cyniczne, perfidne zagranie ludzi, którzy nie mają żadnych skrupułów, żeby wzmocnić PiS - komentował.

Sprawę skomentował dziś też prezydent Warszawy i Szef Rady Politycznej Ruchu Tak! Dla Polski Rafał Trzaskowski.

To nigdy nie miała być partia. W związku z tym trudno mieć pretensje, że ktoś nie zarejestrował partii, skoro to nigdy nie miała być partia, bo Ruch Samorządowy Tak! Dla Polski nigdy nie miał być partią. Jeżeli ktoś próbuje się pod nas podszywać, to ja liczę na rozsądek Polek i Polaków. Będziemy dokładnie mówić o tym, że ci samorządowcy, który są związani z PiS-em, nie mają nic wspólnego z Ruchem Samorządowym Tak! Dla Polski - powiedział naszemu dziennikarzowi Trzaskowski.