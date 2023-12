Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz poinformował, że jego ugrupowanie powołało w czwartek parlamentarny zespół do spraw legalizacji marihuany. "Zapraszamy do dołączania wszystkich posłów innych opcji politycznych, którzy zgadzają się z naszymi postulatami" - podkreślił polityk.

Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz / Marcin Obara / PAP

Jesteśmy wolnościowcami i uważamy, że każdy dorosły człowiek co do zasady może robić wszystko, nawet sobie szkodząc, dopóki nie narusza wolności drugiego człowieka. Na tym polega różnica między dorosłym i dzieckiem, że dziecku można coś zakazać, żeby sobie nie zrobiło krzywdy, a dorosły to jest ktoś, kto sam decyduje, co zrobić ze swoim życiem i ponosi za to odpowiedzialność - powiedział Konrad Berkowicz na konferencji prasowej w Sejmie.

Według niego, "odrzucenie tej oczywistej zasady powoduje, że państwo traktuje wszystkich jak dzieci". Dlatego powołaliśmy dzisiaj parlamentarny zespół do spraw legalizacji marihuany - oświadczył poseł Konfederacji.

Jak mówił, "uważamy, że kara więzienia za posiadanie, używanie marihuany jest głupia, szkodliwa, nieludzka". Jest przejawem totalniactwa państwa - zaznaczył.

Polityk przypomniał, że parlamentarny zespół ds. legalizacji marihuany został powołany również w poprzedniej kadencji Sejmu. Nie dało się tego przeprowadzić, bo rządził PiS. Teraz rządzą ludzie, którzy twierdzą, że są bardziej wolnościowi. Mam nadzieję, nie wielką, ale jednak, że okaże się to w tej kwestii przynajmniej prawdą i zmiana władzy w tej kwestii okaże się realną zmianą - powiedział.

Poseł Konfederacji zaprosił też wszystkich posłów innych opcji politycznych, którzy - jak mówił - "zgadzają się co do zasady z naszymi postulatami, żeby dołączali do naszego powołanego dzisiaj zespołu".



Marihuana w Polsce

Obecnie w Polsce za legalne produkty konopne uznaje się jedynie te, w których stężenie THC jest niższe niż 0,3 proc. Posiadanie konopi o wyższym stężeniu może grozić karą nawet 10 lat pozbawienia wolności.

Od 24 marca 2022 w Polsce legalna jest marihuana zawierająca CBD - związek organiczny znajdujący się w konopiach, który nie ma działania psychoaktywnego, jednak oddziałuje z THC.

Wcześniej, bo od 7 lipca 2017 roku, legalna w Polsce jest marihuana medyczna. Roślina jest wydawana pacjentom wyłącznie na podstawie odpowiedniej recepty.