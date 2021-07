Grupa 12 amerykańskich senatorów – zarówno demokratów, jak i republikanów – opublikowała list otwarty do Andrzeja Dudy, w którym apeluje, by polski prezydent doprowadził do wycofania głośnej noweli Kodeksu postępowania administracyjnego lub ją zawetował. Senatorowie podkreślają, że nowe prawo utrudniłoby reprywatyzację mienia. Wcześniej przeciwko noweli gwałtownie protestował Izrael.

REKLAMA