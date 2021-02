W niedzielę im bliżej wieczora, tym temperatura będzie spadać. W niektórych miejscach może wynieść około -20 stopni Celsjusza - powiedział rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. Dodał, że w południowo-wschodniej części kraju może być niebezpiecznie na drogach przez prognozowane zawieje i zamiecie śnieżne.

Rzecznik IMGW podkreślił, że w niedzielę w ciągu dnia widać było pewną poprawę, jeżeli chodzi o pogodę. Cieplejsze oblicze zimy zawitało w niedzielę, bo temperatury maksymalne wynosiły do dwóch stopni Celsjusza na północy kraju. W centrum około zera lub -1 st. Celsjusza. Najchłodniej było dziś na południu i południowym wschodzie, gdzie temperatura wynosiła od -8 do -5 st. Celsjusza - powiedział.

Wskazał, że im bliżej wieczora temperatura będzie spadać. Z takich niebezpiecznych zjawisk to na południowym wschodzie dosyć mocno wieje. Wiatr ma do ok. 55 km/h - poinformował.



Dla województwa lubelskiego, podkarpackiego i wschodniej części woj. świętokrzyskiego wydano ostrzeżenie przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi. Wieczorem i w nocy będzie niebezpiecznie na drogach - zaznaczył synoptyk.

Przekazał, że w nocy temperatury w południowo-zachodniej części kraju (południowe części woj. lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego) mogą spaść poniżej -15 st. C., a nawet w dolinach sudeckich do -20 st. C. Taka sama sytuacja jest w północno-wschodniej części Polski (Podlasie, Warmia i Mazury). Tutaj też spadki do ok. -16 st. C. - wyjawił.



W górach będzie wiał dosyć silny wiatr. Do 70 km/h. W związku z tym, że tam leży śnieg, to też mogą wystąpić zawieje i zamiecie śnieżne - podał.



Noc z niedzieli na poniedziałek będzie chłodna. Temperatura będzie wynosiła od -18 st. C. w kotlinach górskich i -15 st. C. na południowym zachodzie, -16 st. C. na północnym wschodzie, w centrum około -8 st. C., a nad morzem ok. -2 st. Celsjusza - dodał.