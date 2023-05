Wyż Tina kształtuje pogodę w naszym kraju. Przed nami słoneczny dzień i ostatnia chłodna noc. Kolejne będą już z dodatnią temperaturą.

Wtorek będzie słoneczny. Na termometrach zobaczymy do 19 stopni Celsjusza na krańcach zachodnich, a z każdym kolejnym dniem będzie coraz lepiej - mówi w RMF FM rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

IMGW ostrzega jednocześnie, że temperatura odczuwalna będzie jednak o kilka stopni niższa za sprawą umiarkowanego wiatru z południowego wschodu.

W nocy temperatura minimalna od 0 stopni Celsjusza na wschodzie, 3 stopni w centrum kraju, do 7 stopni na zachodzie.

Przed nami ostatnia zimna noc, a to oznacza, że będący przed nami weekend zimnych ogrodników i zimnej Zośki będzie ciepły. Walijewski zapewnia, że temperatura w nocy będzie dodatnia, a w dzień do 22 stopni. W tym roku to będą ciepli ogrodnicy - obiecuje synoptyk.

Będzie ciepło, ale popada. Najwięcej w sobotę i niedzielę, a dodatkowo w niedzielę na południu może też zagrzmieć.

Zimni ogrodnicy i zimna Zośka - co to oznacza

Zimni ogrodnicy to Pankracy, Serwacy i Bonifacy - ich imieniny przypadają 12, 13 i 14 maja. Na koniec mamy zimną Zośkę, czyli 15 maja. To właśnie wtedy często panują najchłodniejsze majowe dni.