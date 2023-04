Synoptycy nie maja dla nas dobrych informacji. Zima nie odpuszcza. IMGW wydał ostrzeżenie przed przymrozkami dla całej Polski.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed przymrozkami dla obszaru całej Polski. Alerty obowiązywać będą od niedzielnego wieczoru co najmniej do poniedziałku do 9.00 rano.

Jak informują synoptycy ostrzeżenie o przymrozkach będzie kontynuowane w kolejnych dobach aż do środy lub czwartku rano. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oszacowano na 85 procent.