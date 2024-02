Dziś silnie wiać będzie na północy Polski - ostrzegają synoptycy. W Rębiechowie na Pomorzu zanotowano porywy do 95 km/h.

IMGW informuje o silnym wietrze na północy kraju / Marcin Bielecki / PAP

Ostrzeżenia o silnym wietrze dotyczą województw północnej Polski. W województwie warmińsko-mazurskim obejmują powiaty: bartoszycki, braniewski, Elbląg, elbląski, iławski, lidzbarski, Olsztyn, olsztyński, ostródzki, szczycieński.

"Najsilniejsze porywy wiatru zanotowano jedynie w rejonie Zalewu Wiślanego (około 55 km/h). W najbliższym czasie prognozowany jest stopniowy wzrost prędkości wiatru" - informują synoptycy.

W województwie zachodniopomorskim mocno powieje w powiecie sławieńskim, białogardzkim, gryfickim, kamieńskim, kołobrzeskim, w Koszalinie oraz w Świnoujściu.

W województwie pomorskim komunikat obejmuje powiaty: lęborski, pucki, Słupsk, słupski, wejherowski, bytowski, Gdańsk, gdański, Gdynia, kartuski, kościerski, kwidzyński, malborski, nowodworski, Sopot, starogardzki, sztumski, tczewski.

"Najsilniejsze porywy w Zachodniopomorskim wynosiły około 55 - 65 km/h, a Pomorskim najczęściej do 75 km/h. W Rębiechowie zanotowano poryw do 95 km/h.

Synoptyk IMGW: W sobotę mżawka i deszcz, w górach także śnieg

W sobotę możliwy deszcz a w górach śnieg. W całym kraju temperatura dodatnia. Wysoko w Tatrach pokrywa śnieżna zwiększy się o kolejne 5 do 8 cm.

Temperatura maksymalna w ciągu dni wyniesie od 6 st. C na krańcach południowych do 11 na południowym zachodzie i zachodzie kraju.

Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach powieje do 70 km/h. Na Wybrzeżu rozpędzi się do 85 km/h przy średniej prędkości dochodzącej do 50 km/h. W godzinach późno popołudniowych i wieczornych powoli będzie słabł.

W nocy z soboty na niedzielę miejscami nadal będą się utrzymywać opady deszczu, najwięcej na południu i wchodzie kraju. W rejonach podgórskich oraz na krańcach północno-wschodnich mogą to być przejściowe opady deszczu ze śniegiem.

Temperatura minimalna 2 st. C na północnym wschodzie oraz w rejonach podgórskich do 7 st. C na zachodzie kraju.