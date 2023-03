Z wymianą opon na letnie należy się jeszcze wstrzymać. W najbliższy weekend w całym kraju powróci mroźna i śnieżna zima. Dopiero po 15 marca w Polsce wystrzeli wiosna - zapowiedział w internetowym Radiu RMF24 Grzegorz Walijewski z IMGW.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Walijewski: Wiosna w Polsce w drugiej połowie marca

W najbliższy weekend sypnie śniegiem w całym kraju. Obfitych opadów możemy spodziewać się w obszarach górskich.

Ochłodzi się i do 15 marca temperatura może spadać nocami do minus 10 stopni Celsjusza. Ostatniej nocy w Jakuszycach było minus 18 stopni. Także arktyczne powietrze ma się dobrze, ale z drugiej strony jest małe zachmurzenie i w dzień nam się lepiej nagrzewa atmosfera, więc na przykład w zachodnich częściach naszego kraju mamy teraz nawet 8 stopni - powiedział internetowym Radiu RMF24 Grzegorz Walijewski.

Jak zapowiada gość Piotra Salaka, wiosennej aury możemy się spodziewać w połowie marca.

Na wiosnę, którą znamy, kiedy się zazieleni, kiedy będzie dużo kwiatów, kiedy już wszędzie będzie słychać piękne ptaki - na to musimy poczekać i myślę, że dopiero po 15 marca ona wystrzeli - prognozuje Walijewski, dodając, by wstrzymać się z wymianą opon do połowy tego miesiąca.

Tegoroczna zima ekstremalnie ciepła

Jak podkreślał Grzegorz Walijewski, mimo że śnieg się pojawiał i mimo iż temperatura spadała do minus 24 stopni Celsjusza, to jednak będzie zaliczana do ekstremalnie ciepłych.

Śnieg się pojawił i to na pewno nas cieszy, ale jednak było go za mało i za szybko się roztopił, choć to jest mimo wszystko optymistyczny obraz na wiosnę i lato, żeby mówić o mniejszym zagrożeniu suszy - zaznaczał Walijewski.

Możliwe wezbrania rzek

Jak ostrzega synoptyk IMGW, Wisłą i Odrą przemieszczały się wezbrania. Miejscami powyżej stanów ostrzegawczych, a nawet alarmowych.

Pamiętajmy, że na południu kraju, w górach cały czas mamy dosyć sporo śniegu i w związku z tym możliwe są wezbrania. W drugiej części marca możemy się tego spodziewać. Myślę, że będzie to w granicach stanów ostrzegawczych, lokalnie mogą być przekroczone stany alarmowe - informował Grzegorz Walijewski.