W środę wieczorem i w nocy ze środy na czwartek do Polski wciąż napływać będzie arktyczne powietrze i będzie padał śnieg z deszczem oraz śnieg - prognozuje rzecznik i synoptyk IMGW Grzegorz Walijewski. Lokalnie w całym kraju może też pojawić się oblodzenie.

W nocy na Podhalu spadło kilkanaście centymetrów śniegu / Grzegorz Momot / PAP

W środę wieczorem w całym kraju przeważnie dużo chmur, przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W rejonach podgórskich temperatura od 0 do 2 stopni Celsjusza. W pozostałej części kraju od 3 st. C na wschodzie do 7 st. na zachodzie kraju. Z powodu północnego wiatru odczuwalna temperatura będzie niższa - później zacznie spadać.

W nocy ze środy na czwartek pojawi się trochę przejaśnień, ale nadal będzie do nas dopływać arktyczne powietrze - wyjaśnia rzecznik i synoptyk IMGW Grzegorz Walijewski. Dodaje, że temperatura w kraju wyniesie od -5 st. C do -1 st. C. Trochę cieplej będzie na Wybrzeżu, bo ok. 1 st. C.



Najchłodniej będzie w obszarach podgórskich, na terenie Małopolski, Dolnego Śląska i woj. lubuskiego, a im bliżej morza, tym słupki na termometrach pokażą wyższe wartości - mówi Walijewski.



Podkreśla też, że w nocy nadal będzie padał śnieg, szczególnie na Pogórzu Karpackim i w Karpatach. Tam przyrost pokrywy śnieżnej prognozowany jest do 8 cm.



Wciąż będzie wiał nieprzyjemny, porywisty wiatr, który w porywach osiągnie do 60 km/h. W związku z tym w górach mogą wystąpić zamiecie śnieżne.



Lokalnie może pojawić się też oblodzenie, dlatego należy zachować ostrożność na drogach.



Prognoza pogody na czwartek

W czwartek duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu.

Temperatura maksymalna od 1 st. C, 2 st. C na wschodzie, około 4 st. C w centrum, do 5 st. C, 6 st. C na zachodzie kraju. Chłodniej na Podhalu około 0 st. C.

Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie okresami porywisty, z kierunków północnych. Wysoko w górach wiatr w porywach do 60 km/h, może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie duże, miejscami większe przejaśnienia, lokalnie rozpogodzenia. Gdzieniegdzie przelotne opady śniegu. Na Pomorzu prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej lokalnie o około 5 cm. Miejscami silne zamglenia.

Temperatura minimalna przeważnie od -6 st. C do -2 st. C, na wybrzeżu od -2 st. C do 0 st. C, w rejonach podgórskich Karpat od -9 st. C do -6 st. C.

Wiatr na ogół słaby, jedynie na wybrzeżu nad ranem wzmagający się do dość silnego, w porywach do 60 km/h, z kierunków północnych.