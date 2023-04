Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegł w środę przed przymrozkami, które mogą wystąpić w przeważającej części kraju. W niektórych miejscach przy gruncie temperatura może spaść do -5 st. C.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami wydano dla województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego.

Największe spadki temperatury prognozowane są na południu kraju, gdzie temperatura powietrza może osiągnąć od -3 do -1 st. C, zaś temperatura przy gruncie od -5 do -3 st. Na pozostałym obszarze prognozowany jest spadek temperatury powietrza od -2 do 0 st. C, przy gruncie od -4 do -2 st. C.