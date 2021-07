Po południu burze będą występować na północy, centrum i południu kraju. Im później w nocy, tym rozpogodzeń będzie więcej - prognozuje synoptyk meteorolog z IMGW Michał Ogrodnik. Jak dodaje, najcieplej będzie na wschodzie kraju. Wydano również ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałem oraz burzami z gradem. W niektórych regionach kraju ostrzeżenia IMGW będą obowiązywać aż do czwartku.

Poniedziałkowa noc będzie gorąca. Na pewno ciężko się będzie wyspać, szczególnie mieszkańcom wschodniej części kraju, gdzie w najchłodniejszym momencie nocy, na termometrach zobaczymy 20 stopni Celsjusza - przekazał synoptyk. To jest temperatura minimalna - podkreślił.

Nieco chłodniej będzie na południowym zachodzie kraju. Na Dolnym Śląsku w nocy około 15 stopni Celsjusza, a na pozostałym obszarze miedzy 15 a 20. Chłodniej w górach, tam około 12 stopni.

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami burzami z gradem

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem obowiązują jedynie w woj. zachodniopomorskim oraz w południowych powiatach woj. dolnośląskiego.



Na pozostałym obszarze Polski, a więc niemal na terenie całego kraju, obowiązują alerty drugiego stopnia przed upałami oraz burzami z gradem.

Ostrzeżenia wydano dla województw:





lubuskiego,

wielkopolskiego,

dolnośląskiego,

opolskiego,

łódzkiego,

kujawsko-pomorskiego,

mazowieckiego,

kujawsko-pomorskiego,

warmińsko-mazurskiego,

pomorskiego,

podlaskiego,

lubelskiego,

małopolskiego,

podkarpackiego,

śląskiego,

świętokrzyskiego

W tych regionach kraju synoptycy prognozują temperaturę maksymalną w dzień sięgającą od 29 st. C do 33 st. C. Natomiast temperatura minimalna w nocy z wtorku na środę będzie się wahać między 20 a 22 st. C.

Synoptycy IMGW ostrzegają jednocześnie przed burzami, którym towarzyszyć będą opady deszczu sięgające od 25 mm do 30 mm, a lokalnie nawet do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami będzie także padać grad.



W niektórych regionach kraju ostrzeżenia IMGW będą obowiązywać aż do czwartku. Instytut zastrzega, że w związku z dynamiczną sytuacją synoptyczną ostrzeżenia mogą ulec zmianie lub zostać wydłużone.





