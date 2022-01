W poniedziałek nad Polską przejdzie strefa silnego wiatru, który w porywach będzie osiągał do 115 km/h – ostrzega IMGW. Alerty drugiego stopnia wydano dla 10 województw. W pozostałej części kraju – na południu – obowiązują alerty pierwszego stopnia przed silnym wiatrem.

Zdjęcie ilustracyjne / Vaughan Andrew/CP/ABACA / PAP/Abaca

Już wieczorem, do północy, strażacy interweniowali 50 razy w całym kraju w związku z silnym wiatrem. Jak informują służby, większość działań prowadzonych było na Pomorzu.

W nocy interwencji było tylko 19, jednak ta liczba o poranku zaczęła rosnąć.

Interwencje dotyczyły powalonych drzew i konarów. Niektóre z nich uszkodziły kable wysokiego napięcia, dlatego też - jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa - w województwie pomorskim już 2700 odbiorców jest bez prądu.

Wiatr uspokoi się dopiero na koniec dnia

IMGW ostrzega przed silnym wiatrem, który - jak przewidują synoptycy - w porywach lokalnie może wiać z prędkością do 115 km/h. Sytuacja uspokoi się dopiero pod koniec dnia - informuje Grażyna Dąbrowska, synoptyk IMGW.

Około godziny 10- 11 wichura dotrze do Warszawy, Poznania i będzie zmierzać na południe.

Strefa silnego wiatru, która pojawiła się nad Polską w nocy z niedzieli na poniedziałek, będzie szybko przemieszczać się na południe i obejmie cały obszar kraju. W centralnych dzielnicach wiatr może osiągać do 100 km/h, a w ciągu dnia porywy 90-95 km/h przeniosą się na południe. W miarę upływu dnia, od północy kraju podmuchy wiatru zaczną słabnąć - mówi Dąbrowska i jak dodaje: Najdłużej ta wietrzna pogoda utrzyma się na wschodzie Polski, gdzie silny wiatr będzie wiał przez cały poniedziałek. Na szczytach Sudetów siła wiatru może dochodzić do 130 km/h, a na szczytach Karpat do 120 km/h.

IMGW ostrzega przed silnym wiatrem w całej Polsce / IMGW /

Duże zachmurzenie w ciągu dnia. Gdzie spadnie śnieg?

Temperatura maksymalna, za wyjątkiem rejonów podgórskich, gdzie będzie oscylowała w okolicach zera, w całym kraju będzie dodatnia. Od jednego stopnia Celsjusza na północnym wschodzie, 3-4 stopni w centrum i wschodniej części Wybrzeża, do 6 stopni na zachodzie.



W ciągu dnia zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami. W całym kraju przewidywane są opady: we wschodniej części głównie deszczu ze śniegiem i śniegu, a na zachodzie i nad morzem prognozowane są przelotne opady deszczu. Deszcz ze śniegiem spodziewany jest także w rejonach podgórskich, a w samych górach śnieg. Według meteorologów IMGW, w wyższych partiach Karpat przybędzie do 10 cm śniegu.

Kolejna noc również wietrzna

W pierwszej części nocy z poniedziałku na wtorek wiejący z kierunku północno-zachodniego wiatr będzie jeszcze silny na wschodzie kraju, gdzie może osiągać do 75 km/h. Na pozostałym obszarze Polski siła wiatru nie przekroczy już 55 km/h.

We wschodniej części kraju zachmurzenie nadal duże, z przelotnymi opadami śniegu, a w rejonie Zatoki Gdańskiej deszczu lub deszczu ze śniegiem. Na pozostałym obszarze kraju bez opadów, z możliwością pojawienia się większych przejaśnień.

Temperatura minimalna wyniesie od minus 4 stopni na wschodzie, minus stopni 2 na przeważającym obszarze kraju, do zera na Wybrzeżu. Lokalnie na Wybrzeżu termometry mogą wskazać plus 2 stopnie Celsjusza.