Instytut Meteorologii Gospodarki Wodnej wydał alerty dla kilku województw. Synoptycy przestrzegają przed silnym mrozem w nocy z soboty na niedzielę, a w niektórych częściach kraju również przez całą niedzielę.

Zdjęcie ilustracyjne / FOCKE STRANGMANN / PAP/EPA

W nocy duży chłód odczują mieszkańcy województw: zachodniopomorskiego, północnej części lubuskiego, północno-zachodniej części wielkopolskiego, północnej i południowej części śląskiego, południowej części dolnośląskiego, południa i północno-wschodniej części małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Ostrzeżenia obowiązują również na niedzielę dla Małopolski, Podkarpacia i woj. śląskiego.

/ IMGW /





Pogoda na Dolnym Śląsku

IMGW prognozuje, że na Dolnym Śląsku miejscami, szczególnie w obniżeniach terenu, temperatura minimalna w nocy spadnie do ok. -15 stopni Celsjusza. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie natomiast od -8 st. do -5 st. Będzie wiał wiatr o średniej prędkości od 5 do 10 km/h.

Pogoda w województwie śląskim

W województwie śląskim ostrzeżenie dotyczące Częstochowy oraz powiatów częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego i zawierciańskiego dotyczy prognozowanej temperatury minimalnej w nocy od -15 stopni Celsjusza do -12 stopni, lokalnie do -16 stopni, a także temperatury maksymalnej w dzień od -5 stopni do -3 stopni, przy wietrze o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h.

Z kolei ostrzeżenie dotyczące Bielska-Białej oraz powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego dotyczy prognozowanej temperatury minimalnej w nocy od -18 stopni Celsjusza do -16 stopni, lokalnie do -20 stopni, a także temperatury maksymalnej w dzień od -9 stopni do -6 stopni, przy podobnym wietrze.

Pogoda w Wielkopolsce

W Wielkopolsce w nocy z soboty na niedzielę prognozuje się temperaturę minimalną od -17 st. C do -15 st. C. Temperatura maksymalna w dzień ma wynieść od -6 st. C do -3 st. C. Prognozowany jest także wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 10 km/h.

Pogoda w województwie świętokrzyskim

W świętkorzyskim synoptycy prognozują temperatury minimalne w nocy od -15 st. C. do -12 st. C, lokalnie do -16 st. C. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od -5 st. C do -3 st. C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h.

Pogoda na Podkarpaciu

Na Podkarpaciu w powiatach: bieszczadzkim, brzozowskim, jasielskim, Krośnie, krośnieńskim, leskim, przemyskim, Przemyślu, sanockim i strzyżowskim prognozuje się temperaturę minimalną w nocy z soboty na niedzielę od minus 18 stopni Celsjusza do 16 stopni poniżej zera. W dzień maksymalna temperatura ma się wahać od minus ośmiu do minus sześciu stopni. Średnia prędkość wiatru od 5 do 15 km/godz.

Z kolei w powiatach dębickim, jarosławskim, kolbuszowskim, leżajskim, lubaczowskim, łańcuckim, mieleckim, niżańskim, przeworskim, ropczycko-sędziszowskim, rzeszowskim, Rzeszowie, stalowowolskim, Tarnobrzegu i tarnobrzeskim IMGW przewiduje temperatury powietrza od minus 15 do minus 12 stopni Celsjusza; lokalnie 16 stopni poniżej zera. Maksymalna temperatura w dzień od minus pięciu do minus trzech stopni. Wiatr będzie wiał ze średnią prędkością od 5 do 15 km/godz.