Szykuje się pochmurny i deszczowy dzień. Będzie jednak ciepło. W całym kraju temperatura na plusie - na zachodzie nawet 12 stopni Celsjusza. Najzimniej będzie w Karpatach, gdzie termometry pokażą 1 stopień powyżej zera. ​W południe - według prognozy IMGW - będzie wiał silny wiatr.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Dziś wiatr na Wybrzeżu i w Karpatach w porywach osiągnie do 75 km/h, zaś w Sudetach jego prędkość może wynieść nawet 100 km/h. Lokalnie na Pomorzu Zachodnim może spaść do 10 milimetrów deszczu. Nieco więcej w Bieszczadach - do 11 milimetrów. Temperatura na wschodzie sięgnie 4 st. C, zaś na południowym zachodzie do 12 stopni - mówi synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska.

IMGW prognozuje, że po południu temperatura będzie się wahać "od 4 st. C na wschodzie do 12 stopni na południowym zachodzie".



Wieczorem w Sylwestra będzie pochmurnie. Przejaśnienia możliwe w Małopolsce, na Górnym Śląsku i Podkarpaciu - mówi synoptyk IMGW.



W noc sylwestrową prognozujemy przejaśnienia na południu kraju. Opady deszczu, które pojawią się po północy nie powinny być silne. Temperatura na przeważającym obszarze nie przekroczy 10 stopni Celsjusza - powiedziała Grażyna Dąbrowska.



Synoptyk dodaje, że "ze względu na roztopy poziom wody w rzekach może się nieco podwyższyć".



Na sylwestra IMGW wydało ostrzeżenia o roztopach, które obejmą obszary podgórskie, Górnego Śląska, Małopolski, Podkarpacia, kotlin: Jeleniogórskiej i Kłodzkiej.