Sobotni poranek raczej w miarę pogodny, choć w ciągu dnia zachmurzenie będzie wzrastać; wyjątek to wschodnia Polska, gdzie rankiem będzie więcej chmur – prognozuje synoptyk IMGW Szymon Ogórek. Sobota będzie cieplejsza niż piątek, ale temperatura nie przekroczy 20 st. C

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

W sobotę, podobnie jak w piątek, w wielu regionach Polski spodziewane są rozproszone, przelotne opady deszczu i nie można wykluczyć chmur. Rankiem trochę więcej chmur będzie na wschodzie i północnym-wschodzie kraju, które będą się utrzymywały jeszcze z nocy - powiedział Ogórek.

Jak zaznaczył, w pozostałej części kraju "raczej pogodniej, choć w ciągu dnia można spodziewać się wzrostu zachmurzenia - do okresami dużego".



Poinformował, że sobotnia temperatura będzie na wyrównanym poziomie od 17 do 20 st. C. Będzie więc nieco cieplej, niż w piątek - o stopień lub dwa, ale raczej nie więcej niż 20 st. C - powiedział Szymon Ogórek.



Synoptyk wskazał także, że trzeba uważać na poranne mgły. Jak jednak zaznaczył, sobota i tak powinna być pogodniejsza niż niedziela.