IMGW wydał ostrzeżenia dotyczące silnego wiatru. W nocy z wtorku na środę w górach będzie wiało w porywach nawet do 100 km/h, na zachodzie Polski i nad morzem do 90 km/h, a w centrum kraju - do 80 km/h.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), najbliższe dwa dni zafundują nam prawdziwą huśtawkę pogodową - po bardzo ciepłym wtorku, czeka nas wietrzna noc i chłodniejsza środa. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Mogą wystąpić też burze. Silny wiatr w całej Polsce IMGW podał, że wiatr zacznie się nasilać już po godz. 17 na zachodnich krańcach Polski. Może on osiągać prędkość do 80 km/h. "Najsilniejsze porywy mogą wynieść nawet do 90 km/h, zwłaszcza w woj. dolnośląskim, lubuskim i nad morzem - w pierwszej połowie nocy. Na Bałtyku obowiązuje ostrzeżenie przed silnym sztormem, wiatr w porywach do 10 w skali B. W miarę przemieszczania się frontu na wschód, wiatr będzie stopniowo słabł, ale w centrum może być nadal silny i wynosić do 85 km/h" - przekazał Instytut. Jak podano, "nad ranem front będzie już na wschodzie kraju i tam jeszcze może osiągać do 65 km/h; w nocy na termometrach na ogół od 11 stopni Celsjusza do 15 stopni". Mogą występować też burze. Suma opadów wyniesie maksymalnie 15 mm. Zobacz również: Ponad 29 stopni. Nowy rekord ciepła w październiku w Polsce Jaka pogoda czeka nas w środę? Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że w środę spadek temperatury wyniesie nawet o 10 stopni Celsjusza, maksymalnie do 18-19 stopni. "W całym kraju wiatr porywisty, najsilniejszy nad morzem i tam porywy do 80 km/h. Na niżu do 60 km/h. Północna Polska z opadami deszczu do 10 l/m2 i miejscami możliwe też słabe burze" - podał IMGW. W kolejnych dniach wiatr nadal będzie porywisty, na termometrach zobaczymy maksymalnie 19 stopni Celsjusza. Zobacz również: Romer: Świątek narzuca swój styl gry. Linette lepiej broni

