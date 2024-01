IMGW ostrzega przed silnym wiatrem

IMGW wydało ostrzeżenia o silnym wietrze dla niemalże całej Polski - wyjątek stanowią okolice Białegostoku.

Alerty 2 stopnia wystawione przez IMGW pokrywają się z mapą alertów RCB. Ostrzeżenia obowiązywać będą do czwartku, do godziny 3:00 rano.

W reszcie kraju obowiązuje alert 1 stopnia, do godz. 7:00 rano.

Mapa pokazująca alerty 1 i 2 stopnia o silnym wietrze - Meteo IMGW / IMGW

Wiatr będzie wiał z zachodu. Początkowo będzie umiarkowany, ale jego siła będzie wrastać z godziny na godzinę. Synoptycy wydali ostrzeżenia 2 stopnia dla zachodniej Polski. Tam prędkość wiatru osiągnie nawet 100 i 110 km/h. Towarzyszyć będą mu także burze - przekazała Grażyna Dąbrowska, synoptyk z Centralnego Biura Prognoz IMGW.

Niewiele wolniej powieje na północno-wschodnim krańcu kraju. Tam prędkość wyniesie 90 km/h. W reszcie Polski będzie wiać ok. 70 km/h.

Prognoza pogody na noc z środy na czwartek

Synoptycy informują, że w nocy nadal będzie pochmurnie. Będzie padać także deszcz. Na Mazowszu, Lubelszczyźnie i Podlasiu spadnie ok. 10 mm wody.

W Karpatach miejscami spadnie nawet 10 cm śniegu.

W nocy najzimniej będzie w Suwałkach - tam termometry pokażą 1 st. C. Najcieplej będzie na zachodzie, do nawet 6 st. C.

Prognoza pogody na czwartek

W czwartek do Polski napływać będzie polarne, morskie powietrze. Polska znajdzie się też w zasięgu niżu. Tylko południowo-zachodnia część kraju znajdzie się w zasięgu wyżu znad południa Europy. Spowoduje to sporo zachmurzenie z miejscowymi przejaśnieniami.

Na wschodzie i południu możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Na północy kraju zobaczymy także śnieg.

Temperatura maksymalna w większości kraju wyniesie od 2 do 5 st. C.

W porównaniu do poprzednich dni, wiatr będzie umiarkowany, w porywach do 70 km/h. Najsilniej będzie wiało w górach, od 100 do nawet 120 km/h.