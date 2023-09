Koniec z upałami, ale lato jeszcze wróci

Czwartek już bez upałów w całej Polsce. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 do 22 stopni Celsjusza. Jeszcze chłodniej będzie na Podhalu i w rejonie Wybrzeża, tam ok. 16 stopni - poinformował Michał Folwarski z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Najwięcej opadów deszczu, zwłaszcza w pierwszej połowie dnia, spodziewanych jest - jak wskazał synoptyk IMGW - na południu i południowym wschodzie kraju. "Tam też lokalnie mogą się zdarzyć burze z opadami deszczu do ok. 25 mm i porywami wiatru do 65 km/h" - zaznaczył Folwarski.

Wiatr będzie jeszcze chwilami umiarkowany i porywisty, zwłaszcza na wschodzie Polski, północny i północno-zachodni.

Noc z czwartku na piątek zapowiada się pogodnie i bez opadów w całym kraju, ale rześko. Najchłodniejszy region to północny wschód i wschód, tam lokalnie temperatura spadnie nawet do ok. 5-7 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na południowym zachodzie i w rejonie Wybrzeża, tam do 12-13 stopni - mówił synoptyk IMGW.

Lokalnie mogą pojawić się mgły ograniczające widzialność do 200 m. Wiatr będzie słaby, z kierunków północnych.

Piątek powinien być jeszcze podobny temperaturowo do czwartku, natomiast od soboty będzie coraz cieplej i bez opadów deszczu. Temperatura wzrośnie do 25 stopni Celsjusza i jest szansa, że taka pogoda utrzyma się do wtorku - powiedział synoptyk IMGW.