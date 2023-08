Z trzech do 12 województw Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozszerzyło po południu alert o intensywnych opadach deszczu i burzach. "W sobotę i niedzielę możliwe są gwałtowne wezbrania wód i ewentualne podtopienia" - przestrzega RCB.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Uwaga! Alert RCB w 12 województwach. Uwaga! Dziś i jutro (05/06.08) intensywne opady deszczu i burze. Przygotuj się na ewentualne podtopienia. Śledź komunikaty pogodowe. Prognozowane są intensywne opady deszczu, w górach nawet do 100 mm - podało RCB na Twitterze.



Alert nie obejmuje jedynie czterech województw: podlaskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i łódzkiego.



Wcześniej alert RCB o intensywnych opadach deszczu obowiązywał dla trzech województw: śląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego.

Co zrobić w przypadku zagrożenia podtopieniami?

RCB przypomina, by w przypadku zagrożenia podtopieniem przenieść wartościowe rzeczy na górne kondygnacje budynku, zadbać o to, by telefon komórkowy był naładowany, zabezpieczyć budynek i przestawić samochód w niezagrożone miejsce.

"Pamiętaj, że o przypadkach, które twoim zdaniem mają lub mogą mieć znaczenie dla bezpieczeństwa, należy niezwłocznie informować służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112" - podkreśla RCB.