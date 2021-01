​Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegł w niedzielę przed silny mrozem w południowych i wschodnich województwach. Temperatura w nocy i nadchodzących dniach może spaść tam do -20 st. C. Wydano też ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu w Pomorskiem.

Kazimierz Dolny zasypany śniegiem, 30.01 / Wojtek Jargiło / PAP

Instytut wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnymi mrozami dla województw: podkarpackiego świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego.

Alerty obejmują też części województw: podlaskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Ostrzeżenia te obowiązują od wieczora do wtorku rano. Temperatura w tych regionach może spaść do - 20 st. C.

Meteorolodzy ostrzegli też przed silnymi mrozami w części Mazowsza i Lubelszczyzny, które będą utrzymywać się w nocy z poniedziałku na wtorek. Temperatura minimalna wyniesie wtedy - 15 st. C.



Znów sypnie śniegiem

IMGW ostrzega też przed intensywnymi opadami śniegu.

W kilkunastu północnych powiatach woj. pomorskiego do wtorkowego poranka prognozuje się wystąpienie opadów śniegu.

Miejscami może spać nawet około 15 cm białego puchu.

"Idzie luty, podkuj buty"

Znaczne ochłodzenie czeka nas w pierwszej, a także trzeciej dekadzie lutego.



Najniższe temperatury pojawią się od 3 do 6 lutego. Jaka czeka nas pogoda?



IMGW korzysta z różnych modeli, aby stworzyć prognozę długoterminową.



W odniesieniu do wyników jednego z modeli, dla pierwszych 10 dni lutego pogoda będzie przedstawiała się następująco:



- Na południu Polski minimalna temperatury powietrza wyniesie od -15°C do -5°C w szczytowych partiach górskich. Południowy wschód to obszar, gdzie termometry wskażą do 1°C.



- Na wschodzie i północnym-wschodzie kraju od nawet -13°C do 2°C.

- W centrum kraju minimalna temperatura powietrza osiągnie od -10°C do 2°C.



- Na zachodzie kraju temperatura minimalna wyniesie od -7°C do 4°C.