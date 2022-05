Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował prognozę pogody na nowy tydzień. Wynika z niej, że w najbliższych dniach na termometrach zobaczymy nawet 25 stopni. Trzeba przygotować się również na deszcz, burze i weekendowe ochłodzenie.

Jak prognozuje IMGW, poniedziałek i wtorek będą pogodne. Przelotny deszcz i burze może wystąpić dziś na Pogórzu Karpackim. We wtorek zachmurzy się na północnym zachodzie i na wybrzeżu, a na Nizinie Szczecińskiej niewykluczone są przelotne opady.

Dziś na termometrach zobaczymy od 10 stopni nad Zatoką Gdańską i do 22 stopni na Dolnym Śląsku. We wtorek temperatura prawie wszędzie przekroczy 20 stopni, a na południowym zachodzie dojdzie nawet do 25 stopni.

Od środy do niedzieli prognozowana jest zmiana pogody. Po dość pogodnych porankach przewidywany jest wzrost zachmurzenia i po południu przelotne opady deszczu. W czwartek prognozowane są opady deszczu na wschodzie i wówczas możliwe są burze na Podkarpaciu i w Małopolsce. W piątek ma zagrzmieć również na Przedgórzu Sudeckim.

Termometry pokażą od 18 - 19 stopni na północnym wschodzie do 24 - 26 stopni na południu. Najsilniej będzie wiało w czwartek z kierunków zachodnich. W porywach wiatr osiągnie 60 km/h na przeważającym obszarze kraju, do 70 km/h podczas burz, a na wybrzeżu chwilami nawet 80 km/h. Od piątku silniejsze porywy wiatru głównie towarzyszyć będą burzom.

W weekend czeka nas ochłodzenie. W sobotę termometry pokażą od 10 stopni nad morzem do 18 na południowym wschodzie. W niedzielę będzie nieco chłodniej - 11-16 stopni.