W pierwsze dwa dni nowego 2023 roku (niedziela i poniedziałek) na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie. Będzie ciepło, nawet do 16 st. Celsjusza. Od wtorku stopniowe ochłodzenie, w nocy ze środy na czwartek temperatura spadnie poniżej zera.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że najbliższe dni (do poniedziałku włącznie) zapowiadają się bardzo ciepło, temperatura maksymalna na południowym zachodzie kraju będzie dochodzić nawet do 15, 16 st. C. Okresami wystąpią słabe opady deszczu i będzie nam towarzyszyć dość silny wiatr, którego porywy będą dochodzić do 65 km/h, a lokalnie na obszarach podgórskich i nad morzem nawet do 75 km/h.

Od wtorku spodziewane jest stopniowe ochłodzenie i w połowie przyszłego tygodnia temperatura w najcieplejszym momencie dnia będzie wynosić od 1 do 6 st. C. W nocy ze środy na czwartek na przeważającym obszarze kraju temperatura spadnie poniżej 0 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.

W zbliżającym się tygodniu nie są prognozowane znaczne opady. Będzie ciepło, ale pokrywa śnieżna występuje już jedynie w obszarach górskich, więc gwałtowne roztopy i rozwój zjawisk lodowych nie będą zagrożeniem. Sytuacja hydrologiczna w najbliższych dniach zacznie się stabilizować a na rzekach będą przeważać spadki do strefy wody średniej i niskiej - zaznaczył IMGW. Jeszcze do końca weekendu lokalnie na środkowych i dolnych odcinkach rzek, głównie w dorzeczu Wisły i na Odrze notowane będą wzrosty i wahania stanów związane ze spływem wód opadowo-roztopowych w dół zlewni. Liczba stacji z przekroczeniami stanów umownych (alarmowych i ostrzegawczych) będzie stopniowo maleć - dodał.