W czwartek - w święto Trzech Króli - w wielu miejscach temperatura będzie ujemna. Od czasu do czasu będą co prawda pojawiać się przejaśnienia, ale na przeważającym obszarze kraju dominować będą chmury.

W czwartek - w święto Trzech Króli - zachmurzenie umiarkowane i duże. Po południu na zachodzie i północnym zachodzie rozpogodzenia / Mateusz Marek / PAP

Najwięcej słońca będzie na zachodzie i północnym zachodzie Polski. W centrum i na południu kraju w ciągu dnia też również możemy liczyć na przejaśnienia. Lokalnie nie można wykluczyć opadów deszczu i deszczu ze śniegiem.



Wiać będzie umiarkowany, miejscami porywisty, który nad morzem osiągnie prędkość do 65 km/h. W Karpatach powieje do 70 km/h a w Sudetach do 90 km/h.



Lokalnie, szczególnie w górach, wiatr powodował będzie zawieje i zamiecie śnieżne. Na Warmii, Mazurach, Kaszubach i Pojezierzu Pomorskim chwilami opady śniegu mogą być silniejsze - informują synoptycy.



Termometry pokażą w ciągu dnia około -1 na Suwalszczyźnie i Podhalu, na zachodzie około zera. Noc z czwartku na piątek może być mroźna.



Temperatura minimalna wyniesie od -7 st. C do -2 st. C, lokalnie na Pomorzu Zachodnim około -8 st. C oraz w rejonach podgórskich od -12 st. C do -9 st. C.





Jaka pogoda w piątek?

W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane. Po południu, na krańcach zachodnich, wzrost zachmurzenia do dużego, aż do wystąpienia tam opadów deszczu ze śniegiem i śniegu.



Temperatura maksymalna od -3 st. C do 2 st. C, tylko w rejonach podgórskich Karpat około -4 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu zachodnim dość silny i porywisty, południowy i południowo-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 55 km/h.