​Jak podaje IMGW, nad Europą dominować będzie rozległy wyż, którego centrum znad Obwodu Kaliningradzkiego przemieści się nad Ukrainę. Polska pozostanie w zasięgu tego wyżu. Jeszcze początkowo nad wschodnimi i północno-wschodnimi rejonami kraju będzie powietrze pochodzenia arktycznego, ale z zachodu stopniowo będzie napływać cieplejsze powietrze polarne morskie.

W poniedziałek, zachmurzenie małe lub bezchmurnie, na północnym zachodzie okresami umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna od 15 st. C na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, około 19 st. C w centrum, do 23 st. C na zachodzie. Wiatr na ogół słaby, z kierunków południowych, a na południu także wschodni.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy i zachodzie kraju przejściowo wzrastające do dużego. Na południu lokalnie silne zamglenia. Temperatura minimalna od 4 st. C na północnym wschodzie i lokalnie w rejonach podgórskich Karpat (przy gruncie około 0 st. C), około 9 st. C w centrum, do 12 st. C na zachodzie. Wiatr słaby, z kierunków południowych, na południu także zmienny.

We wtorek dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy i południu okresami duże. W Karpatach Zachodnich słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17 st. C na północnym wschodzie, około 20 st. C w centrum, do 24 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby, zmienny z przewagą południowo-zachodniego, nad morzem przechodzący w zachodni.

Pogoda w Warszawie

W poniedziałek w Warszawie słonecznie. Temperatura maksymalna 18 st. C. Wiatr słaby, z kierunków południowych.

W nocy pogodnie. Temperatura minimalna 8 st. C. Wiatr słaby, z kierunków południowych.

We wtorek w stolicy zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna 20 st. C. Wiatr słaby, zmienny.