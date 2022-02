Początek tygodnia będzie pochmurny. Niemal w całym kraju spodziewać się trzeba opadów: deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. W ciągu dnia temperatura będzie się wahać od zera do 7 stopni Celsjusza. W całym kraju wiać będzie umiarkowany i dość silny oraz porywisty wiatr – ostrzega Dąbrowska, synoptyk IMGW-PIB.

Polska znajduje się w zatoce niżowej z układem frontów atmosferycznych - informuje Grażyna Dąbrowska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego,

Jak tłumaczy, w poniedziałek nad Polską pojawi się front chłodny. Za nim idzie już front ciepły, który powinniśmy odczuć już we wtorek.

Lokalnie możliwe burze. W górach zawieje i zamiecie śnieżne

W poniedziałek zachmurzenie będzie duże, z miejscowymi i niewielkimi przejaśnieniami oraz opadami deszczu, deszczu ze śniegiem, a w górach samego śniegu - powiedziała Grażyna Dąbrowska. Jak dodaje, w górach prognozujemy przyrost pokrywy śnieżnej od 5 do 10 cm.

Lokalnie możliwe będą także burze - ostrzega synoptyk. Do Polski zacznie napływać nieco chłodniejsze powietrze. W związku z tym, lokalnie nie wykluczone są burze, którym towarzyszyć będą opady krupy śnieżnej Wiatr będzie umiarkowany i silny, w całym kraju porywisty, osiągający na przeważającym obszarze kraju do 60 km/h, na Wybrzeżu do 70 km/h, w Sudetach do 90 km/h i w Karpatach do 100 km/h. W górach wiatr będzie wywoływał zawieje i zamiecie śnieżne.



Na przeważającym obszarze kraju, w najcieplejszym momencie dnie termometry wskażą od zera do pięciu stopni Celsjusza. Najcieplejszym miejscem w Polsce będzie południowy zachód, gdzie prognozujemy do 7 stopni - powiedziała Grażyna Dąbrowska.

W nocy przejaśnienia

Nocą z poniedziałku na wtorek, na północy kraju pojawią się większe przejaśnienia i rozpogodzenia, jednak lokalnie na Wybrzeżu zachmurzenie może wzrosnąć i tam możliwe są opady deszczu.

W centrum i na południu kraju zachmurzenie będzie duże, z możliwymi przejaśnieniami. Prognozowane są słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu.

Temperatura od minus 2 stopni na krańcach wschodnich do 1 na przeważającym obszarze kraju i 3 stopni na Wybrzeżu. Wiatr będzie umiarkowany, na Wybrzeżu silny i dość silny, w całym kraju porywisty, ale już nie przekraczający 55 km/h. W górach możliwe będą zawieje i zamiecie śnieżne.