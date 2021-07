Czwartek będzie przyjemny z dużą ilością słońca i temperaturą na poziomie 24-26 st. C. Jedynie na krańcach wschodnich termometry mogą pokazać 27 st. C - powiedziała synoptyk IMGW Ewa Łapińska.

Zdjęcie ilustracyjne / Wojtek Jargiło / PAP

Jak dodała, jeszcze nad ranem burze mogą występować na południowym-wschodzie kraju - w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Na zachodzie będzie więcej przejaśnień, gdzieniegdzie mogą wystąpić przelotne opady deszczu.

W czwartek zanikające przelotne opady deszczu i burze wystąpią na krańcach wschodnich. Nad samym morzem napłynie masa powietrza polarno-morskiego, która spowoduje miejscami przelotne opady deszczu.

Poza tym czwartek powinien być bardzo przyjemny, będzie dużo słońca, trochę chmur i ok. 24-26 st. C - poinformowała Ewa Łapińska. Dodała, że miejscami - na krańcach wschodnich - termometry pokażą 27 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, chwilami porywisty.

Przyjemnie - jak informuje IMGW - ma być również w piątek, przy czym na południowym-wschodzie kraju mogą pojawić się burze. Temperatura do 23 st. C na zachodzie i do 27 st. C na wschodzie. Jedynie na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie - ok. 28 st. C, tam mogą wystąpić burze. W sobotę i niedzielę opady deszczu i burze najprawdopodobniej wrócą.

