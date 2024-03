Tej nocy temperatura może spaść poniżej zera na północy kraju i w obszarach podgórskich. W górach i w rejonach podgórskich spodziewane są opady śniegu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Noc z soboty na niedzielę ma być pochmurna z lokalnymi przejaśnieniami. Spodziewane są opady deszczu, które miejscami będą przechodzić w deszcz ze śniegiem, nawet samego śniegu. Na wschodzie kraju początkowo możliwe burze - zaznaczył synoptyk Kamil Walczak z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.



Dodał, że także w rejonach podgórskich i w górach spodziewany jest deszcz ze śniegiem i śnieg. Miejscami przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść 5-10 cm. Wysoko w Karpatach nawet 10-15 cm. Dla obszarów podgórskich - pow. tatrzańskiego w woj. małopolskim oraz trzech powiatów na krańcach południowo-wschodnich woj. podkarpackiego - IMGW wydał alerty o opadach śniegu.



Temperatura minimalna wyniesie od minus 1 stopnia Celsjusza na północy i lokalnie na obszarach podgórskich do 2-3 stopni Celsjusza na pozostałym obszarze kraju. Cieplej jedynie na krańcach wschodnich. Tam temperatura nie powinna spaść poniżej 4 stopni Celsjusza. W związku ze spadkiem temperatury poniżej zera dla części województw północnych i dla obszarów podgórskich IMGW wydał ostrzeżenie o przymrozkach - ostrzegł synoptyk.



Wiatr będzie słaby i umiarkowany, początkowo w centrum i na wschodzie jeszcze dość silny, w porywach do ok. 60 km/h. Powieje z kierunków zachodnich. Także w górach wiatr będzie silniejszy. Tam jego porywy sięgnąć mogą do 70 km/h.

Jaka będzie niedziela?

Niedziela zapowiada się na dzień z zachmurzeniem dużym z większymi przejaśnieniami głównie na południu kraju. Przelotnie popada deszcz, początkowo także deszcz ze śniegiem, a w górach i w obszarach podgórskich również sam śnieg. Synoptyk zaznaczył, że to nie będą duże opady. Śniegu przybędzie do 2-3 cm.



Miejscami mogą pojawić się burze.



Niedziela będzie chłodniejsza od soboty. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 stopni Celsjusza na północy do 10 stopni Celsjusza południu i południowym wschodzie kraju.



Wiatr będzie umiarkowany, okresami jeszcze dość silny i porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru mogą sięgnąć ok. 80 km/h.