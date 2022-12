IMGW ostrzega, że w nocy i w niedzielę warunki na drogach - zwłaszcza na wschodzie kraju - będą bardzo trudne. "Jazdę utrudni padający intensywnie śnieg. Lokalnie śnieg padał będzie na oblodzone nawierzchnie dróg, a silny wiatr powodował zamiecie i zawieje śnieżne" - czytamy w komunikacie.

Nawet 20 cm śniegu na Mazowszu?

W meteorologii jest wykorzystywane pojęcie śnieżycy. To określenie zjawiska atmosferycznego opisującego opady śniegu tak intensywnego, że ogranicza widzialność poniżej 200 metrów. Śnieżycy nie musi towarzyszyć wiatr, powodujący zamiecie i zawieje śnieżne - wyjaśnił rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Po prostu płatki padają tak gęsto, że ograniczają nam widoczność właśnie do 200 metrów - dodał.



Według Walijewskiego w najbliższych dniach możemy spodziewać się śnieżyc. Największe prawdopodobieństwo ich wystąpienia będzie na Podkarpaciu, Małopolsce, ziemi Świętokrzyskiej i Lubelszczyźnie. W tych rejonach będzie jeszcze występował silny wiatr do 70-90 km/h, powodując zawieje i zamiecie śnieżne.

Do poniedziałku w Warszawie według prognoz spadnie około 15 cm śniegu - w nocy z soboty na niedzielę około 1 centymetra, w niedzielę od 7 cm do 10 cm a w nocy z niedzieli na poniedziałek spadnie około 4 cm. Nie zdziwię się, gdy w poniedziałek w Warszawie będzie od 10 do 15 cm śniegu, a na Mazowszu, szczególnie tym południowym, do 20 cm. Tak więc będzie biało - podkreślił meteorolog. Jak dodał, śnieg będzie się utrzymywał, bo w przyszłym tygodniu nadejdzie mróz.

