Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przez porywistym wiatrem, którego prędkość może wynieść nawet 100 km/h. Synoptycy wydali alerty pierwszego stopnia dla sześciu województw, a drugiego dla czterech. W kraju prognozowane są także opady deszczu i deszczu ze śniegiem.

Piątek będzie pochmurny. Mogą też wystąpić opady śniegu (zdjęcie ilustracyjne). / Shutterstock

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem, wydane przez IMGW, obowiązują w województwach:

mazowieckim,

podkarpackim

lubelskim,

części województwa łódzkiego,

części województwa świętokrzyskiego,

części województwa wielkopolskiego.



IMGW wydało także alerty drugiego stopnia przed silnym wiatrem dla województw:

zachodniopomorskiego,

pomorskiego,

podlaskiego,

warmińsko-mazurskiego.

Alerty obowiązują do godzin wieczornych.

Porty wstrzymały przeładunki

W okolicach Trójmiasta wieje w porywach do 100 km/h. Są powalone drzewa i problemy z zasilaniem. Strażacy, jak informuje centrum zarządzania kryzysowego, wyjeżdżali około 100 razy do połamanych drzew. Prądu w okolicach Gdyni i Gdańska nie ma prawie 2,5 tysiąca odbiorców.

Ze względu na porywisty wiatr Gdański Zarząd Dróg i Zieleni już 13 stycznia zamknął do odwołania miejskie cmentarze komunalne. / Marcin Gadomski / PAP

Porty wstrzymały przeładunki, bo przy tak silnych porywach uruchamianie suwnic jest skrajnie niebezpieczne. Statki nie kursują, bo na Bałtyku w Zatoce Gdańskiej - 11 w skali Beauforta.

Zerwany dach w domu wielorodzinnym

W województwie warmińsko-mazurskim, gdzie obowiązuje drugi stopień zagrożenia silnym wiatrem, najwięcej pracy mają m.in. strażacy z powiatów bartoszyckiego i lidzbarskiego. W Woli Lipeckiej niedaleko Ornety wiatr zerwał dach domu wielorodzinnego. Nikomu na szczęście nic się nie stało.

Wiatr zerwał papę i elementy dachu z bloku. Teraz uszkodzenia zabezpieczają strażacy - powiedział naszemu reporterowi Piotrowi Bułakowskiemu młodszy brygadier Rafał Melnyk, rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków.

W Kowalach Oleckich niedaleko Olecka silny podmuch przewrócił samochód dostawczy, który dostarczał pieczywo do lokalnych sklepów. Strażacy wyjeżdżają też do powalonych drzew. W najbliższych godzinach porywy mogą osiągać nawet 100 km/h.

Przypominamy, żeby uważać na tak silne podmuchy. Nie parkować samochodów pod drzewami, na balkonach, ale też przy posesjach trzeba zabezpieczyć przedmioty, aby nie porwał ich wiatr. Spadające z balkonów ciężkie przedmioty mogą być bardzo niebezpieczne - mówi strażak.

Śnieg i zachmurzenie

Synoptycy prognozują, że na wschodzie kraju mogą wystąpić opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W tej części Polski będzie także najchłodniej ok. 2 stopni, cieplej - w centrum do 4 st. i do 5 na zachodzie.

Temperatura w południe będzie się wahać od 3 st. C na Lubelszczyźnie i Podhalu do 9 stopni na zachodzie. W centrum do 6 stopni. Po południu prognozowane jest duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. W górach może spaść śnieg.

Prognoza pogody na noc z piątku na sobotę

W nocy na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie ma być małe i umiarkowane. Na północnym wschodzie i południu okresami duże.

Temperatura wyniesie od -2 st. C na wschodzie i w centrum do 2 stopni nad morzem.

"Porywisty północno-zachodni wiatr będzie słabł w nocy" - wskazała synoptyk IMGW Ilona Bazyluk.

Pogoda na sobotę

Według prognoz, sobota będzie pogodna i bez opadów. Tylko na wschodnich krańcach kraju możliwe są słabe opady śniegu.

Temperatura maksymalna wyniesie od 1 do 3 st.. Nieco cieplej będzie na Helu: około 4 st., a w rejonach podgórskich około 0 st.

Wiatr będzie umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni.