W sobotę z powodu awarii zasilania trzeba było ewakuować pacjentów szpitala w Dębicy na Podkarpaciu. Jak powiedziała wczoraj tamtejsza wojewoda Ewa Leniart, "sytuacja wyglądała dramatycznie".

Po godz. 17.40 dyrektor placówki poprosił o pomoc w ewakuacji czwórki pacjentów z oddziału intensywnej terapii.

"Pacjenci, w asyście lekarzy, zostali przekazani do zespołów transportu medycznego i przewiezieni do szpitali w Rudnej Małej, Strzyżowie, Sanoku i Strzyżowie" - poinformował Jakub Dzik, dyrektor Wydziału Ratownictwa Medycznego i Powiadamiania Ratunkowego w Rzeszowie. Strażacy przywieźli do szpitala agregat prądotwórczy.

Jak wygląda sytuacja w Śląskiem?

Awarie energetyczne, powalone drzewa, uszkodzone przejazdy kolejowe. To efekt burz w Śląskiem.

Najczęściej strażaków wzywano na pomoc na południu regionu: w okolicach Cieszyna, Bielska-Białej i Żywca.

W niedzielę rano bez prądu było około 10 tysięcy odbiorców. Najwięcej w Rybniku i Gorzycach.

O godzinie 4 rano w niedzielę zamknięto szlak kolejowy Zwardoń-Sól z powodu drzew przewróconych na tory.

Z kolei w Wiśle do późnych godzin nocnych w sobotę zamknięty był szlak kolejowy do stacji Głębce. Na tory osunęła się skarpa i zalane zostały przejazdy.

Pod Żywcem zerwane w czasie burzy kable energetyczne uniemożliwiły przejazd trasą S-1. W okolicach Ustronia opady były tak intensywne, że w ciągu dwóch godzin Wisła przekroczyła o prawie pół metra stan alarmowy.

