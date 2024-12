Ostrzeżenia obowiązują zależnie od terenu do godz. 17:00 albo do godz. 22:00 albo do północy lub do środy do godz. 12:00.



Instytut wydał ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem w części woj. podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego.



Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące oblodzenie. Temperatura minimalna około minus 1 st. C, temperatura minimalna przy gruncie od minus 2 st. C do 0 st. C.



Ostrzeżenia zależnie od terenu obowiązują od godz. 17:00 albo od 21:00 lub od 22:00 do wtorku do północy lub do środy do godz. 6:00 lub 7:00.



Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.