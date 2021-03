"W sobotę największej ilości rozpogodzeń należy się spodziewać na południowym wschodzie. Z kolei najwięcej opadów będzie na zachodzie i północnym zachodzie" - poinformował synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Szymon Ogórek. Dodał, że miejscami temperatura może wynosić nawet 11 st. Celsjusza. W niedzielę zachmurzenie będzie duże, a wiatr nad morzem w porywach może osiągnąć 80 km/h.

Zdjęcie ilustracyjne / RMF FM

Jak informuje IMGW, przeważający obszar Europy jest pod wpływem głębokiego niżu znad Morza Norweskiego oraz Morza Północnego wraz z frontami atmosferycznymi. Półwysep Iberyjski, krańce południowe i wschód kontynentu znajdują się w zasięgu wyżów znad Atlantyku i zachodniej Rosji. Polska pozostaje w zasięgu rozległego niżu z ośrodkami nad Morzem Norweskim i Morzem Północnym, nad zachodnie krańce nasunie się strefa ciepłego frontu atmosferycznego. Z zachodu będzie napływała polarna morska masa powietrza.

Prognoza pogody na sobotę



Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 992 hPa i będzie spadało.



W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, na północnym wschodzie i w miejscowościach podgórskich deszczu ze śniegiem, w górach opady śniegu. Po południu i wieczorem na północnym zachodzie możliwe burze. W górach przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm. Temperatura maksymalna od 5 st. C na północnym wschodzie i w Kotlinie Kłodzkiej, około 8 st. C w centrum i nad morzem do 11 st. C na Śląsku i w Małopolsce. Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, w całym kraju porywisty, południowo-zachodni. Porywy wiatru przeważnie do 65 km/h, w miejscowościach podgórskich do 75 km/h, a wysoko w górach do 100 km/h. W górach wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.





Prognoza pogody na niedzielę

W nocy zachmurzenie przeważnie duże z większymi przejaśnieniami głównie na zachodzie kraju. Miejscami przelotne opady deszczu, a na północy kraju i w miejscowościach podgórskich także deszczu ze śniegiem, wysoko w górach opady śniegu. Początkowo na północnym zachodzie możliwe burze. Przyrost pokrywy śnieżnej w górach do 3-7 cm. Temperatura minimalna od 0 st. C, 1 st. C nad morzem, na Pomorzu i w miejscowościach podgórskich do 4 st. C na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu.

Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, w całym kraju porywisty, południowo-zachodni i południowy. Porywy wiatru przeważnie do 60 km/h, na północy kraju i w miejscowościach podgórskich do 70 km/h, wysoko w górach do 110 km/h. W górach wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

W niedzielę zachmurzenie na ogół duże, w centrum i na południu możliwe większe przejaśnienia. Miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie na Pojezierzu Pomorskim i na Kaszubach oraz w miejscowościach podgórskich deszczu ze śniegiem lub krupy śnieżnej. Wysoko w górach opady śniegu. Na południu Lubelszczyzny po południu możliwe burze. Przyrost pokrywy śnieżnej wysoko w górach o 5 cm. Temperatura maksymalna od 3 st. C, 4 st. C nad samym morzem i w miejscowościach podgórskich, około 6 st. C, 7 st. C na przeważającym obszarze do 9 st. C na południu kraju. Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, zachodni i południowo-zachodni. Porywy wiatru przeważnie do 65 km/h, nad morzem do 80 km/h. W górach wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.