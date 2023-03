O ile temperatury na wiosnę mają być zgodne z normą wieloletnią, o tyle pierwsza część lata będzie cieplejsza niż zwykle - wynika z eksperymentalnej prognozy długoterminowej, opracowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Co ważne, opadów powinno być tyle, co zwykle. To ważna informacja, jeśli weźmiemy pod uwagę trwającą już w zasadzie kilka lat suszę.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Prognozy długoterminowe są tworzone na podstawie obliczeń i wieloletnich obserwacji. Jak jednak podkreśla Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, "pomimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych, wciąż nie można uniknąć błędów i różnic w prognozach na tak długi okres w przyszłość". Według IMGW-PIB, wspomniane błędy i różnice wynikają zarówno z ryzyka wystąpienia nagłych, często lokalnych zjawisk meteorologicznych, które mogą zaburzyć prognozowane procesy pogodowe, jak i z samej różnorodności wykorzystywanych w modelach prognostycznych założeń. Synoptycy zaznaczają zatem, że dokładniejszy opis przewidywanej pogody z tak dużym wyprzedzeniem nie jest jednak możliwy. Pogoda na wiosnę. Jaki będzie kwiecień? Pogoda w kwietniu, ze względu na obchodzone w tym miesiącu święta wielkanocne, budzi szczególne zainteresowanie Polaków. Meteorolodzy prognozują, że w całej Polsce średnia miesięczna temperatura powietrza powinna mieścić się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020. Zobaczmy, jak to wygląda w przypadku wybranych miast: - Warszawa - 8,7-9,6℃,

- Kraków - 8,8-9,6℃,

- Wrocław - 9,0-9,9℃,

- Łódź - 8,3-9,2℃,

- Poznań - 8,8-9,7℃,

- Gdańsk - 6,9-7,8℃,

- Szczecin - 8,6-9,3℃,

- Rzeszów - 8,7-9,6℃,

- Lublin - 8,2-8,9℃,

- Białystok - 7,2-8,3℃. Jeśli chodzi o opady deszczu w kwietniu, to będzie ich więcej, niż wskazuje norma wieloletnia. To pozytywna informacja, biorąc pod uwagę suszę, która panuje w Polsce w zasadzie od kilku lat. Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na kwiecień 2023 r. dla wybranych miast w Polsce / IMGW-PIB / imgw.pl / Pogoda na wiosnę. Jaki będzie maj? W maju, podobnie jak kwietniu, średnia miesięczna temperatura powietrza powinna mieścić się w zakresie normy wieloletniej. Nie oznacza to jednak, że nie wystąpią ekstrema pogodowe - nadzwyczaj ciepłe lub chłodne dni. Jak średnia prezentuje się dla wybranych miast? - Warszawa - 13,6-14,8℃,

- Kraków - 13,5-14,5℃,

- Wrocław - 13,9-14,7℃,

- Łódź - 13,2-14,3℃,

- Poznań - 13,5-14,8℃,

- Gdańsk - 11,6-12,6℃,

- Szczecin - 12,8-14,4℃,

- Rzeszów - 13,4-14,4℃,

- Lublin - 12,9-14,0℃,

- Białystok - 12,4-13,7℃. Jeśli chodzi o opady, to - podobnie jak temperatura - powinny się mieścić w normie wieloletniej. W miesiącach wiosennych, w tym kwietniu, pojawiają się pierwsze burze, które lokalnie mogą generować silniejsze opady deszczu. W efekcie norma wieloletnia może zostać przekroczona. Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na maj 2023 r. dla wybranych miast w Polsce / IMGW-PIB / imgw.pl / Pogoda na lato. Co nas czeka w czerwcu i lipcu? IMGW-PIB ma dobre wieści dla ciepłolubnych - miesięczna temperatura powietrzna najprawdopodobniej zarówno w czerwcu, jak i lipcu będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Zobaczmy, jak prezentują się średnie temperatury w czerwcu w przypadku wybranych miast: - Warszawa - 17,1-18,3℃,

- Kraków - 17,2-18,2℃,

- Wrocław - 17,0-18,3℃,

- Łódź - 16,6-17,6℃,

- Poznań - 16,5-18,2℃,

- Gdańsk - 15,2-16,3℃,

- Szczecin - 15,8-17,4℃,

- Rzeszów - 17,0-18,1℃,

- Lublin - 16,5-17,3℃,

- Białystok - 15,7-17,0℃. Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na czerwiec 2023 r. dla wybranych miast w Polsce / IMGW-PIB / imgw.pl / A jak wygląda norma średniej temperatury powietrza dla lipca z lat 1991-2020 dla wybranych miast? - Warszawa - 19,2-20,3℃,

- Kraków - 19,2-19,9℃,

- Wrocław - 19,4-20,2℃,

- Łódź - 18,6-19,9℃,

- Poznań - 19,3-20,1℃,

- Gdańsk - 17,8-18,8℃,

- Szczecin - 18,3-19,4℃,

- Rzeszów - 19,2-20,0℃,

- Lublin - 18,4-19,4℃,

- Białystok - 17,6-18,9℃. Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na lipiec 2023 r. dla wybranych miast w Polsce / IMGW-PIB / imgw.pl / Jeśli chodzi o czerwiec i lipiec, to inne są prognozy dotyczące opadów - te mają mieścić się w średniej, ustanowionej na podstawie 29-letnich pomiarów. Podsumowując - jeśli prognozy synoptyków się sprawdzą, czekają nas cieplejsze pierwsze miesiące lata z raczej skąpymi opadami deszczu. Przy opracowywaniu prognoz długoterminowych IMGW-PIB wykorzystuje własne autorskie modele IMGW-Reg i IMGW-Bayer oraz wyniki modeli NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) i ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts). Zobacz również: ​Śląsk po wichurze. Najbardziej wiało w Bielsku-Białej i Cieszynie

