Najbliższe dni upłyną pod znakiem dynamicznej pogody. Najpierw popada śnieg, a potem - w Wigilię, a także pierwszy i drugi dzień świąt - napłynie do nas cieplejsza masa powietrza i opady śniegu zaczną przechodzić w deszcz ze śniegiem i deszcz. Temperatura utrzyma się powyżej zera.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W piątek będzie pochmurno. Jak informuje IMGW, prognozowane są przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu - na północy opady do 10 mm. Na Pomorzu lokalnie utworzy się kilkucentymetrowa pokrywa śnieżna, a wysoko w górach przybędzie około 8 cm świeżego śniegu. Lokalnie możliwe są burze.

Temperatura maksymalna od 1 do 4 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny, na wschodzie w porywach do 70 km/h, na pozostałym obszarze także silny i bardzo silny, w porywach do 100 km/h, północno-zachodni i zachodni. Wysoko w Karpatach porywy sięgać mogą 120 km/h, w Sudetach do 150 km/h i powodować będą zamiecie i zawieje śnieżne.

W nocy z piątku na sobotę nadal pochmurno. Miejscami występować będą opady śniegu i deszczu ze śniegiem.

Temperatura wyniesie od -2 stopni na wschodzie do 0 na zachodzie i około 2 "kresek" nad morzem. Chłodniej będzie tylko w kotlinach karpackich, około -6 stopni. Miejscami na drogach będzie ślisko.

Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 80 km/h, zachodni i północno-zachodni. Nad morzem wiatr będzie silny i bardzo silny, od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 100 km/h. Wysoko w Karpatach porywy wiatru mogą osiągać do 130 km/h, w Sudetach do 130 km/h i powodować zamiecie i zawieje śnieżne.

Pogoda w sobotę

W sobotę zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami na zachodzie. Występować będą przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Wysoko w górach przyrost pokrywy śnieżnej do około 12 cm.

Temperatura oscylować będzie od -1 do 3 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, północno-zachodni i zachodni. Nad morzem wiatr osiągnie od 40 km/h do 50 km/h i w porywach do 85 km/h. Wysoko w Karpatach porywy wyniosą do 110 km/h, w Sudetach do 80 km/h i powodować będą zamiecie i zawieje śnieżne.

Świąteczne ocieplenie

W Wigilię (niedziela) zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady śniegu przechodzić będą w deszcz ze śniegiem i deszcz. Miejscami wystąpią także opady marznące, powodujące gołoledź. Będzie więc ślisko.

Temperatura wyniesie od -1 stopni na północnym wschodzie do około 9 "kresek" na zachodzie. Wiatr wiał słaby i umiarkowany, okresami dość silny, na południu i zachodzie w porywach do około 70 km/h, z kierunków zachodnich.

W Boże Narodzenie (poniedziałek) będzie nadal pochmurno z okresowymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Miejscami na północnym wschodzie wystąpią opady marznące, powodujące śliskość nawierzchni.

Temperatura od 6 do 10 stopni. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 80 km/h, nad morzem do 90 km/h, zachodni i południowo-zachodni.

W drugi dzień świąt (wtorek) zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami występować będą opady deszczu i deszczu ze śniegiem.

Temperatura wyniesie od 3 stopni na krańcach południowych do 9 w centrum. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, nad morzem także silny i bardzo silny, w porywach do 85 km/h, zachodni.

Po świętach nadal ciepło

W środę zachmurzenie umiarkowane i duże. Występować będą przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura wyniesie od 1 do 6 stopni. Wiatr umiarkowany, na południu i nad morzem także dość silny, w porywach do 65 km/h, zachodni.

W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami występować będą opady deszczu, a na północnym wschodzie także deszczu ze śniegiem. Temperatura wyniesie od 5 do 9 "stopni". Wiatr umiarkowany, na południu i nad morzem także dość silny, w porywach do 65 km/h, zachodni.