Przed nami wietrzna środa - zapowiadają synoptycy IMGW. Dodatkowo będzie padać deszcz ze śniegiem i śnieg. W związku z intensywnymi opadami Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia.

Synoptycy zapowiadają intensywne opady śniegu / Pixabay

W środę w ciągu dnia pogoda podobna do tej wtorkowej, będzie jednak nieco chłodniej. Synoptycy zapowiadają opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a miejscami śnieg. W rejonach górskich - sypać będzie intensywnie.

Do 6 cm śniegu może spaść na południu Dolnego Śląska. Intensywnie już pada na południu Śląska i Małopolski. Tam według prognoz może przybyć bawet do 15 cm.

IMGW w związku z intensywnymi opadami śniegu wydało ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia dla południowych powiatów na Dolnym Śląsku. Od wtorku takie same alerty obowiązują w powiatach na południu województw śląskiego i małopolskiego.

W środę na termometrach od 3 do 6 st. C, a w rejonach podgórskich i na północnym wschodzie od 0 do 2 st. C.

Wiatr nadal będzie porywisty. Na wschodzie jego porywy mogą osiągnąć do 55 km/h. W górach wiatr będzie powodować zamiecie i zawieje śnieżne.

Jeszcze większe ochłodzenie jest spodziewane pod koniec tygodnia. W piątek i w sobotę napłynąć ma arktyczne powietrze.

W niedzielę ma nastąpić przełamanie pogody i - jak informuje IMGW - od poniedziałku i wtorku najprawdopodobniej do Polski przyjdzie ocieplenie.