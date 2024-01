Jak przekazał Michał Ogrodnik, synoptyk Centralnego Biura Prognoz IMGW, w niedzielę będzie więcej słońca w całym kraju. Na południu zachmurzenie będzie małe, a na pozostałym obszarze kraju - umiarkowane i tylko okresami duże.

Mieszkańcy wschodniej Polski mogą się spodziewać opadów śniegu, ale będą one słabe. Temperatura maksymalna wyniesie od -3 stopni Celsjusza na północnym-wschodzie, przez ok. 1 stopień w centrum, do 3 stopni na zachodzie. Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany, a porywy nie powinny przekraczać 50 km/h.

W nocy z niedzieli na poniedziałek podobnie - małe zachmurzenie na południu kraju, umiarkowane i okresami duże na pozostałym terytorium naszego kraju. Słabe opady śniegu wystąpią na północnym-wschodzie.

Michał Ogrodnik poinformował, że od poniedziałku przez kilka dni czeka nas ocieplenie i odwilż. W tym czasie będzie wiał silny wiatr i będzie padał deszcz.

Prognoza pogody na poniedziałek

W poniedziałek zachmurzenie będzie duże i całkowite, tylko początkowo na południowym-wschodzie małe i umiarkowane. Od zachodu postępujące w głąb kraju opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Rano i przed południem przejściowo możliwy opad marznącego deszczu powodującego gołoledź.

Temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. Celsjusza na wschodzie, przez ok. 3-4 stopnie w centrum, do 9 stopni miejscami na zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, na zachodzie kraju do 70 km/h i do 90 km/h na Przedgórzu Sudeckim. W Karpatach wiatr w porywach do 120 km/h, w Sudetach - do 180 km/h.