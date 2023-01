Przed gołoledzią, śniegiem, śniegiem z deszczem i mgłami przestrzegła kierowców GDDKiA w komunikacie wydanym w sobotę rano. Jednocześnie poinformowała, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed marznącymi opadami w południowych powiatach Dolnego Śląska wydało IMGW.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Na gołoledź trzeba uważać szczególnie w Małopolsce na dk 47 odc. Nowy Targ - granica państwa, dk 49 odc. Nowy Targ - granica państwa, dk75 odc. Nowy Sącz - granica państwa. Natomiast na Podlasiu lokalna śliskość występuje na dk 19 odc. Białystok - granica państwa.

Opady śniegu utrudniają jazdę w woj. podlaskim, małopolskim, mazowieckim, wielkopolskim i podkarpackim.

Natomiast śnieg z deszczem występuje w całym kraju z wyjątkiem województwa: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego i lubuskiego.

Mgła ogranicza widoczność na drogach Dolnośląskiego.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Na sieci dróg krajowych pracuje 465 pojazdów do zimowego utrzymania.

GDDKiA przekazała, że w dzień będzie zachmurzenie duże, na północy z większymi przejaśnieniami. Za wyjątkiem północno-zachodniej części kraju słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna przeważnie od -1 st. C do 1 st. C, w rejonach podgórskich i na północnym wschodzie miejscami -2 st. C, a na Podhalu lokalnie -4 st. C. Najcieplej nad morzem, około 3°C.

Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, z kierunków północnych, na północy kraju stopniowo skręcający na zachodni.

Ślisko na drogach Dolnego Śląska

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed marznącymi opadami w południowych powiatach Dolnego Śląska wydało w sobotę IMGW.

Według komunikatu meteorologów, w południowych powiatach Dolnego Śląska, obejmujących tereny górskie i podgórski, w sobotę występują i będą się utrzymywać słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje od godz. 7 do godz. 14.