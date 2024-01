Prognoza pogody na noc

Noc z piątku na sobotę na północnym wschodzie kraju będzie pogodna. Na zachodzie i południu zachmurzenie duże i miejscami opady śniegu. Na krańcach południowych deszcz i opady marznące.

Najzimniej będzie na północnym wschodzie. W Suwałkach minus 14 st. C, w Mikołajkach minus 11 st. C. W centralnej Polsce minus 2-4 st. C, natomiast na południu Polski około 1-2 st. C.

Wiatr będzie słaby, północno-wschodni i wschodni. Na północy zmienny. Gdzieniegdzie mogą pojawić się mgły.

Prognoza pogody na sobotę

W sobotę na północy kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami oraz miejscami opady śniegu. W centrum zachmurzenie duże, okresami opady śniegu. Na południu zachmurzenie duże i całkowite, opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu, miejscami marznącego i powodującego gołoledź. W Karpatach miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm.

Początkowo na północnym wschodzie utrzymywać się będą mgły ograniczające widzialność do 400 m.

Temperatura maksymalna od -5 st. C na północnym wschodzie, około -1 st. C na Pomorzu i w centrum do 3 st. C na południowym zachodzie i 7 st. C na południowym wschodzie.

Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-wschodni i północny, jedynie na północnym zachodzie początkowo wschodni.



Ochłodzenie w niedzielę

Pod koniec tygodnia czeka nas prawdziwe uderzenie zimy. Duże ochłodzenie dotrze do nas w niedzielę - ostrzega synoptyk Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Najbardziej narażone na silny mróz są tereny Polski północnej, północno-wschodniej, ewentualnie na krańcach wschodnich - mówi synoptyk.

Silne mrozy mogą się pojawić właśnie od niedzieli, kiedy zacznie napływać chłodne powietrze, szczególnie w poniedziałek. W nocy z niedzieli na poniedziałek pojawi się już minus 14-15 stopni Celsjusza - dodaje Walijewski.