Jak informuje IMGW, nad przeważającą część Europy sięga klin wysokiego ciśnienia znad Atlantyku, jedynie północny zachód, zwłaszcza rejon Islandii i częściowo Skandynawia są w zasięgu niżów z frontami atmosferycznymi. Polska będzie w obszarze lekko podwyższonego ciśnienia, jedynie na południu kraju zaznaczy się płytki niż i strefa linii zbieżności. Będzie napływać dość ciepła, polarna morska masa powietrza.

Zdjęcie ilustracyjne / NEIL HALL / PAP

Ciśnienie wyniesie 1005 hPa i nieznacznie będzie się wahać.

W niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na wschodzie i południowym wschodzie po południu duże i tam miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe słabe burze. Suma opadów w burzach do 10 mm, w górach do 15 mm.



Temperatura maksymalna: od około 22 st. C, 24 st. C na wschodzie i w centrum kraju do 26 st. C na zachodzie; chłodniej nad morzem i na Podhalu około 17 st. C, 19 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 60 km/h, porywisty, północny i północno-wschodni.



W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północnym wschodzie oraz w rejonach podgórskich i w górach lokalnie słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 8 st. C na Warmii do 13 st. C, miejscami na południu kraju; chłodniej w rejonach podgórskich około 7 st. C. Wiatr słaby, północny i wschodni.



W poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na krańcach wschodnich i na południowym wschodzie okresami duże i tam słabe przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze. Suma opadów do około 10 mm. Temperatura maksymalna od 24 st. C do 26 st. C, jedynie nad morzem i na Podhalu od 17 st. C do 20 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 60 km/h, północny.



W niedzielę w Warszawie zachmurzenie na ogół umiarkowane. Możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 24 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. W nocy w stolicy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna 12 st. C. Wiatr słaby, północny. W poniedziałek w stolicy zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 25 st. C. Wiatr słaby, północny.