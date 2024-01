W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie będzie duże. Przelotne opady śniegu możliwe w całym kraju. Największe opady wystąpią na północy, gdzie może spaść 8 cm. śniegu.

Temperatura minimalna wyniesie od -8 stopni Celsjusza na wschodzie, -4 na zachodzie, do -3 na Wybrzeżu. W obszarach podgórskich -10 stopni.

Wiatr będzie dość silny, w porywach do 60-70 km/h, a na Wybrzeżu do 90 km/h.