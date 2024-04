Przed nami zimna noc - w niektórych regionach temperatura nie przekroczy 1 stopnia Celsjusza. Niemal w całym kraju będzie padało. Pochmurno i dość chłodno będzie także jutro w ciągu dnia. Cieplej zacznie robić się od piątku. Pięknie zapowiada się weekend - na południu termometry pokażą nawet 29 stopni Celsjusza!

Najbliższa noc będzie deszczowa. Na północy możliwe są opady deszczu ze śniegiem. Wysoko w Tatrach - samego śniegu.

Temperatura minimalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza nad morzem, a na pozostałym obszarze od 6 do 9 stopni.



Wiatr będzie umiarkowany, lokalnie porywisty - osiągający do 65 km/h, a na wybrzeżu wschodnim - nawet do 85 km/h.

Najbliższe dni pochmurne, z przelotnymi opadami deszczu

Także jutro w ciągu dnia nie ma co liczyć na przejaśnienia. Niemal w całej Polsce trzeba spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Na północy będzie padać deszcz ze śniegiem, a nawet mokry śnieg.



W porównaniu do minionego weekendu - będzie chłodno. Termometry pokażą od 3 stopni Celsjusza na północy, ok. 10 w centrum, do 15 na południu.



Może wiać dość silny i porywisty wiatr - w porywach osiągający do 70 km/h.

Ciepło, coraz cieplej. W niedzielę prawie 30 stopni!

Więcej przejaśnień będzie w kolejnych dniach. Przelotne opady deszczu są jednak możliwe. W czwartek będzie najcieplej na południu - około 16 stopni Celsjusza. Zdecydowanie chłodniej na północy - tam około 10 kresek na plusie.

Cieplej zapowiada się piątek. Już w całej Polsce powyżej 15 stopni. Najcieplej na Dolnym Śląsku - tam około 20 stopni.

Weekend zapowiada się już wszędzie słonecznie. W sobotę termometry pokażą ponad 20 stopni - i to we wszystkich regionach kraju. Jeszcze cieplej - w niedzielę: najniższa temperatura wyniesie... 24 stopnie na północy. W centrum i na południu będzie wręcz upalnie! W Małopolsce, na Śląsku i Dolnym Śląsku ma być aż 29 stopni!