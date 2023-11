Nowy tydzień przyniesie typowo jesienną pogodę. Czekają nas deszczowe i pochmurne dni. Chwilami wiał też będzie nieco silniejszy i porywisty wiatr, szczególnie w górach i nad morzem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie nawet 10 stopni.

Dziś prognozowane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotny deszcz padał będzie na wybrzeżu oraz północnym wschodzie Polski. Po południu od zachodu nasunie się strefa opadów jednostajnych, a w Sudetach padać może też deszcz ze śniegiem.

Temperatura maksymalna wyniesie 5-9 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni i południowy. W Sudetach porywy mogą osiągnąć do 90 km/h.

Prognoza pogody na wtorek

We wtorek zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami głównie w południowej połowie kraju. Miejscami możliwe są opady deszczu, na północy okresami o natężeniu umiarkowanym.

Temperatura minimalna wyniesie 1-5 stopni, na wschodzie możliwe są przygruntowe przymrozki do -1 stopnia. Temperatura maksymalna to od 4 stopni na północnym wschodzie do 12 na południowym zachodzie. Wiatr na ogół będzie umiarkowany, na zachodzie w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni. Wysoko w górach porywy osiągną prędkość do 90 km/h.

Prognoza pogody na środę

W środę zachmurzenie będzie duże i całkowite. Miejscami wystąpią opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 3-8 stopni. W dzień termometry pokażą maksymalnie 5-10 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach do 60 km/h, północno-zachodni i zachodni, tylko na Wybrzeżu okresami dość silny, północny.

Prognoza pogody na czwartek

W czwartek zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, a na północnym wschodzie z lokalnymi rozpogodzeniami. Na północy i zachodzie wystąpią miejscami słabe opady deszczu, a w Tatrach opady śniegu.

Temperatura minimalna wyniesie 1-3 stopni, na północnym wschodzie przy gruncie do -2 stopni, a na Podhalu około -3 stopni. Termometry pokażą maksymalnie 4-10 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na zachodzie porywisty, południowy, a na wschodzie przeważnie zachodni.

Prognoza pogody na piątek

W piątek zachmurzenie będzie duże i całkowite. Miejscami wystąpią opady deszczu, a w Tatrach deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od 0 na północnym wschodzie do 6 stopni na zachodzie. Termometry pokażą maksymalnie 5-9 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na zachodzie w porywach do 65 km/h, południowy i południowo-zachodni.

Prognoza pogody na weekend

W sobotę na przeważającym obszarze będzie pochmurno z opadami deszczu, jedynie na zachodzie bez opadów i tam możliwe są rozpogodzenia. W Tatrach spadnie śnieg. Temperatura minimalna wyniesie 3-6 stopni, tylko na Podhalu około 0.

Termometry pokażą maksymalnie 5-8 stopni, tylko w górach około 2 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, na zachodzie porywisty, północno-zachodni.

W niedzielę będzie pochmurno z opadami deszczu, a w górach spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura minimalna wyniesie 1-3 stopni, a na Podhalu około -4 stopni. Termometry pokażą maksymalnie 5-9 stopni, a na Podhalu około 2 stopnie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na zachodzie miejscami porywisty, południowo-zachodni i zachodni.