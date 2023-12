Prognoza na wtorek

Na Podlasiu i Suwalszczyźnie prognozowane są opady marznące. To oznacza, że może się pojawić gołoledź. Na wschodzie będzie padał deszcz, a na Pogórzu Karpackim deszcz ze śniegiem.

Temperatura maksymalna wyniesie od 0 na południowym wschodzie, do 4 stopni w centrum i 6 na zachodzie kraju.

Uwaga, bo wieczorem na drogach może być ślisko! Jazdę mogą też utrudniać lokalne mgły ograniczające widoczność do 300 metrów i szadź.

Prognoza na środę

W środę zachmurzenie będzie duże. Na północnym wschodzie przyda się parasolka - tam może padać deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 stopnia na wschodzie do 6 stopni na południowym zachodzie.

Prognoza na czwartek

Niestety również w czwartek też nie będzie słonecznie. Pojawią się opady deszczu i śniegu. O poranku będzie chłodno, w niektórych miejscach temperatura minimalna wyniesie -2 stopnie. Najcieplej będzie na zachodzie i nad morzem - tam termometry pokażą 4 stopnie.

Prognoza na piątek

W piątek gęste chmury będą przez większość dnia zasłaniać niebo, ale są szanse na przejaśnienia. Na południu, w centrum i na wschodzie kraju pojawią się przelotne opady deszczu. W najchłodniejszych miejscach temperatura o poranku spadnie do -4. Najcieplej ma być nad morzem: 4 C.

Prognoza na sobotę

Na południu sypać będzie śnieg, w pozostałych regionach zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna wyniesie od -6 do -1, na Pomorzu i nad morzem od 0 C do 4 C. Temperatura maksymalna od -1 na Pogórzu Karpackim do 2 stopni w centrum i 5 na zachodzie oraz 6 nad morzem.

Prognoza na niedzielę

Niestety również w niedzielę pojawi się zachmurzenie. Na krańcach południowych okresami pojawią się duże opady śniegu. W dolinach górskich temperatura wyniesie -4 stopnie. Maksymalna temperatura wyniesie 7 stopni. Mocno będzie wiało nad morzem. W porywach do 80 km/h.